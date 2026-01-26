Un juge américain envisage une pause dans les mesures de répression prises dans le Minnesota, alors que Trump dépêche un tsar des frontières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un juge envisage une pause dans la répression au Minnesota

*

Trump envoie un tsar de la frontière dans l'État

*

Les entreprises appellent à la désescalade

(Refonte avec le début de l'audience, paragraphes 1-6; détails sur Homan, paragraphes 9-12) par Brad Brooks

Un juge américain a examiné lundi une demande d'arrêt temporaire des mesures de répression de l'immigration de l'administration Trump dans le Minnesota, à la suite de la fusillade mortelle d'un deuxième citoyen américain au cours du week-end qui a suscité une réaction féroce.

"Il va sans dire que nous vivons une période inhabituelle et choquante", a déclaré la juge de district Katherine Menendez à l'ouverture de l'audience.

Mme Menendez, nommée par le président démocrate Joe Biden, a déclaré qu'il n'existait que peu de précédents pour la guider dans sa décision d'imposer ou non des limites à l'opération.

L'État et les villes de Minneapolis et de St. Paul ont fait valoir que les agents masqués et lourdement armés sont impliqués dans des "comportements illégaux et violents", notamment le profilage racial et les perquisitions au domicile des habitants sans mandat. Ils affirment que les 2 800 agents impliqués sont plus nombreux que l'ensemble des policiers de la région. L'administration Trump, dans une requête en justice, a qualifié la demande d'"absurdité" qui ferait de la loi fédérale une réflexion après coup.

L'audience devrait durer plusieurs heures et Mme Menendez pourrait rendre une décision à l'issue de celle-ci. Entre-temps, le président Donald Trump a déclaré qu'il enverrait le tsar de la sécurité frontalière de la Maison Blanche, Tom Homan, dans l'État, à la suite de la fusillade mortelle samedi d'un infirmier de 37 ans, Alex Pretti, par des agents de l'immigration lors d'une confrontation avec des manifestants à Minneapolis.

Les responsables du département de la sécurité intérieure ont qualifié l'incident d'attaque et déclaré que les agents avaient tiré en état de légitime défense après que M. Pretti se soit approché avec une arme de poing.

Cependant, une vidéo de la scène vérifiée par Reuters a contredit la version des faits de l'administration. Les images montrent que M. Pretti tenait un téléphone, et non une arme, dans sa main lorsque les agents l'ont plaqué au sol et qu'ils ont ensuite retiré une arme qui était rangée près de la ceinture de M. Pretti avant de l'abattre mortellement. Pretti possédait un permis de port d'arme.

M. TRUMP "EXAMINE TOUT"

Il n'est pas clair si la décision de M. Trump d'envoyer M. Homan dans l'État équivaut à une escalade de la présence de l'administration ou à un recul.

Contrairement à d'autres hauts responsables de l'immigration, M. Homan ne s'est pas exprimé publiquement sur l'incident avec M. Pretti, alors que d'autres responsables de l'administration ont qualifié l'ancien infirmier de "terroriste national"

Dans un communiqué, M. Trump a déclaré que M. Homan "n'a pas participé" à la répression dans le Minnesota "mais qu'il connaît et apprécie de nombreuses personnes sur place"

La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, restera à son poste "avec l'entière confiance du président", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Dimanche, M. Trump a déclaré au Wall Street Journal que son administration "examinait tout" au sujet de l'incident et que les fonctionnaires de l'immigration finiraient par se retirer.

La répression a donné lieu à des manifestations massives dans les rues, sous des températures négatives, et à des condamnations féroces de la part des dirigeants démocrates de l'État. Soixante des plus grandes entreprises de l'État, dont Target, 3M, UnitedHealth et U.S. Bancorp, ont appelé dimanche à une désescalade immédiate des tensions entre l'État et l'administration Trump. De récents sondages Reuters indiquent qu'une part importante des partisans républicains de Trump - 39 % - se méfient de l'approche musclée , affirmant que les dommages devraient être minimisés, même si cela signifie moins d'arrestations liées à l'immigration.

À Washington, les démocrates du Sénat ont déclaré qu'ils s'opposeraient à un projet de loi de financement du ministère de la sécurité intérieure, ce qui augmente la probabilité d'une fermeture partielle du gouvernement à partir de dimanche. Les républicains ont approuvé l'an dernier une augmentation massive du budget consacré à la lutte contre l'immigration, mais certains d'entre eux exigent désormais des réponses de la part de l'administration Trump.