Un juge américain empêche la FCC de prendre pour cible les chaînes ABC appartenant à Disney

Mercredi, un juge américain a interdit à la Commission fédérale des communications (FCC) de soumettre à un réexamen anticipé les licences de huit chaînes de télévision ABC appartenant à Walt Disney ( DIS.N ) , ce qui porte un coup dur aux efforts du président Donald Trump visant à restreindre les activités des entreprises médiatiques américaines.

Le juge fédéral de district Loren AliKhan a accédé à la demande d’injonction préliminaire déposée par Disney. Cette décision a empêché la FCC de tenir une audience concernant ces licences, une démarche qui aurait pu conduire à leur révocation et contraindre les chaînes à cesser d’émettre.

« Il ne s’agit pas d’une affaire équivoque », a écrit AliKhan, affirmant que la FCC semblait mener une campagne de représailles sous l’impulsion de Trump, qui menaçait les droits à la liberté d’expression du diffuseur .

ABC a « un intérêt majeur à faire valoir son droit de ne pas subir de représailles pour des propos protégés », a déclaré AliKhan dans sa décision.

Le président de la FCC, Brendan Carr, nommé à ce poste par Trump en janvier 2025 , « a pris la rhétorique du président Trump comme un ordre d’action », a ajouté le juge .

M. Carr a ordonné en avril un réexamen des licences des huit chaînes, au lendemain de l’appel lancé par Trump à ABC pour qu’elle licencie l’animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel, alors même que le renouvellement de ces licences ne devait être examiné qu’en octobre 2028 au plus tôt. Avant avril, la FCC n’avait pas ordonné de réexamen anticipé depuis plus de 50 ans.

Disney et ABC ont intenté un procès à la FCC en août afin de bloquer le réexamen anticipé des licences des chaînes de Los Angeles, Chicago, New York et d’autres villes, arguant que l’administration Trump tentait de sanctionner la chaîne pour son contenu diffusé, ce qui constituait une violation de la Constitution.

En réponse à la décision d’AliKhan, un porte-parole de la FCC a déclaré mercredi que l’octroi de l’injonction était « erroné tant sur le plan factuel que sur le plan juridique — comme le précise clairement la jurisprudence de la Cour suprême ».

« Nous continuerons à utiliser notre autorité légale pour veiller à ce que les diffuseurs respectent leurs obligations d’intérêt public. »

Trump a à plusieurs reprises exhorté les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui ont critiqué sa personne ou son administration.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mercredi en fin de journée.

Un porte-parole d’ABC News a déclaré: « La décision d’aujourd’hui est une victoire importante pour le Premier amendement. »

UN DÉMOCRATE ACCUSE LA FCC DE TENTATIVE DE CENSURE

Les chaînes de télévision ont besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs ont fait valoir que le risque de perdre une licence pouvait avoir un effet dissuasif sur un diffuseur et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement.

Trump a mené des attaques virulentes contre les médias d’information, et cette dernière initiative fait suite à une bataille de deux ans entre Trump et Disney. En juillet, Trump avait réitéré son appel à retirer leurs licences aux chaînes ABC, car le réseau avait refusé de diffuser un discours qu’il avait prononcé en prime time et dans lequel il affirmait que les élections américaines étaient vulnérables à la fraude.

Réagissant à la décision de mercredi, Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a déclaré que cette décision « impose une obligation de rendre des comptes, dont on avait grand besoin, à une commission et à une administration qui ont politisé l’appareil d’État dans le cadre d’une campagne soutenue de censure et de contrôle ».

La FCC mène également une enquête sur l’émission-débat diffusée en journée sur ABC, « The View », qui traite de la politique américaine, après avoir indiqué qu’elle pourrait être soumise aux règles fédérales obligeant les diffuseurs à accorder un temps d’antenne égal aux candidats politiques.

Disney avait précédemment indiqué qu’à la suite de cette enquête , l’émission n’avait invité aucun candidat politique à intervenir avant les élections de mi-mandat de novembre, et le diffuseur avait invoqué la « campagne de pression » menée par la FCC.