Un juge américain confirme le verdict de 243 millions de dollars contre Tesla dans le cadre de l'accident mortel d'Autopilot
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 15:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a rejeté la demande de Tesla TSLA.O de verser 243 millions de dollars aux victimes d'un accident mortel survenu en 2019 avec une Model S équipée du système Autopilot.

Dans une décision rendue publique vendredi, la juge de district américaine Beth Bloom à Miami a déclaré que les preuves au procès "soutenaient largement" le verdict, et que Tesla n'avait soulevé aucun nouvel argument pour annuler le verdict.

