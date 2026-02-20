Un juge américain confirme le verdict de 243 millions de dollars contre Tesla dans le cadre de l'accident mortel d'Autopilot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a rejeté la demande de Tesla TSLA.O de verser 243 millions de dollars aux victimes d'un accident mortel survenu en 2019 avec une Model S équipée du système Autopilot.

Dans une décision rendue publique vendredi, la juge de district américaine Beth Bloom à Miami a déclaré que les preuves au procès "soutenaient largement" le verdict, et que Tesla n'avait soulevé aucun nouvel argument pour annuler le verdict.