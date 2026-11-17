Un juge américain chargé des procédures de faillite autorise la vente des données de Spirit Airlines à Google

Un juge fédéral des faillites de New York a approuvé mardi, lors d'une audience, l'acquisition par Google, pour un montant de 10 millions (XX millions d'euros) de dollars, de données commerciales internes de la compagnie aérienne Spirit Airlines, aujourd'hui disparue.

Le juge américain chargé des faillites, Sean Lane, a donné son feu vert à cette transaction après qu’Alphabet GOOGL.O Google eut accepté la semaine dernière de mettre en place des mesures supplémentaires de protection de la vie privée pour ces données, suite aux inquiétudes exprimées par les syndicats et plus de 120 législateurs américains.

La compagnie aérienne low-cost Spirit a cessé ses activités en mai. Dans le cadre de sa fermeture et de la liquidation de ses actifs, Google a remporté en août une vente aux enchères portant sur les données des employés issues des e-mails, des feuilles de calcul et des agendas, ainsi que sur celles relatives au marketing, à la productivité et aux opérations.

Google a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser ces données pour le développement de produits et l’entraînement de l’IA.

En octobre, un médiateur chargé de la protection de la vie privée a recommandé à Lane d’approuver l’accord après avoir exclu les informations personnelles de 97 millions de clients de Spirit.

Plus tard dans le mois, des législateurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant cette vente de données. Ils ont indiqué que les données comprendraient des centaines de millions d’e-mails d’employés et de messages Microsoft MSFT.O Teams, et ont demandé à Google de “exclure autant que possible les informations relatives aux employés de la transaction”.

L’Association of Flight Attendants-CWA a déclaré la semaine dernière que Google avait accepté un processus de dépersonnalisation plus rigoureux que prévu initialement. Le syndicat a précisé que les données des employés, y compris les informations sanitaires et médicales, seraient exclues de la vente.