Un juge américain bloque la tentative de l'EPA de soumettre au Congrès les règles californiennes sur les émissions des véhicules

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Mercredi soir, un juge américain de Washington a empêché l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) de transmettre au Congrès, contrôlé par les républicains, les réglementations californiennes historiques relatives aux émissions des véhicules en vue d’une éventuelle abrogation.

Les quatre dérogations transmises par l’EPA au Congrès pour examen accordaient à la Californie le pouvoir d’adopter ses propres normes d’émissions pour les voitures et les camions, ainsi que pour les équipements de jardinage. L’administration Trump a mené une offensive sur plusieurs fronts pour empêcher la Californie d’imposer des véhicules plus propres et davantage de véhicules électriques.