Un juge américain bloque la politique restrictive du Pentagone en matière d'accès à la presse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jack Queen

Un juge fédéral a bloqué vendredi la politique restrictive d'accès à la presse du Pentagone de l'administration Trump , qui menace les journalistes d'être qualifiés de risques pour la sécurité s'ils recherchent des informations non autorisées à la diffusion publique. Le procès intenté par le New York Times devant le tribunal fédéral de Washington D.C. alléguait que les changements de politique opérés par le ministère de la Défense l'année dernière lui donnaient toute latitude pour exclure les journalistes et les organes de presse dont la couverture ne plaisait pas au ministère, en violation des protections de la Constitution en matière de liberté d'expression et de respect des droits de la défense.

L'administration du président Donald Trump a nié cette caractérisation et a déclaré que la politique était raisonnable et nécessaire pour protéger l'armée.

Les changements approuvés par le secrétaire à la défense Pete Hegseth en octobre 2025 stipulent que les journalistes peuvent être considérés comme des risques pour la sécurité et voir leur badge de presse révoqué s'ils sollicitent du personnel militaire non autorisé à divulguer des informations classifiées, et dans certains cas non classifiées. Sur les 56 organes de presse membres de l'Association de la presse du Pentagone, un seul a accepté de signer une reconnaissance de la nouvelle politique, selon l'action en justice intentée par le Times. Les journalistes qui n'ont pas signé ont perdu leur carte de presse.

Le Pentagone a constitué un nouveau corps de presse composé de médias pro-Trump et de personnalités des médias après l'exode des journalistes, ce qui, selon le Times, prouve que la politique vise à étouffer les reportages peu flatteurs.

La politique stipule que la publication d'informations sensibles "est généralement protégée par le premier amendement", mais précise que la sollicitation de ces informations pourrait être prise en compte par les fonctionnaires lorsqu'ils déterminent si un journaliste présente un "risque pour la sécurité ou la sûreté".

Dans son action en justice, le Times affirme que cette politique restreint illégalement les techniques essentielles de collecte d'informations et donne au Pentagone un pouvoir discrétionnaire "illimité" pour révoquer les laissez-passer, ce qui lui permet d'imposer à la presse le type de restrictions "fondées sur le point de vue" interdites par la Constitution.

Les avocats du ministère de la justice ont reconnu que cette politique était en partie subjective, mais ont affirmé que les décisions relatives aux accréditations de la presse étaient toujours régies par des critères neutres et objectifs. Le gouvernement a également déclaré que le fait de solliciter le personnel militaire pour qu'il commette un crime en divulguant des informations non autorisées n'était pas un discours légalement protégé. Ce changement de politique a été critiqué par les défenseurs du journalisme, qui l'ont qualifié de nouvelle attaque de M. Trump et de son administration contre la liberté de la presse. L'Associated Press a intenté une action en justice contre des responsables de l'administration Trump pour avoir été exclue du corps de presse de la Maison Blanche après que l'agence de presse a décidé de continuer à utiliser le nom établi du golfe du Mexique, tout en reconnaissant le décret de M. Trump demandant aux institutions américaines de s'y référer en tant que golfe d'Amérique.

L'AP a déclaré que la décision était une discrimination illégale basée sur le point de vue, tandis que le gouvernement a répliqué qu'il avait un large pouvoir discrétionnaire sur les décisions d'accès à la presse pour les espaces non publics.