Un juge américain bloque la loi texane sur l'âge des utilisateurs d'applications destinée à protéger les enfants

Un juge fédéral du Texas a bloqué mardi l'application au Texas d'une nouvelle loi visant à protéger les enfants en exigeant des magasins d'applications et des développeurs qu'ils vérifient l'âge des utilisateurs, une victoire pour Apple AAPL.O , Google, d'Alphabet GOOGL.O et d'autres entreprises de technologie. Le juge fédéral du district d'Austin, Robert Pitman, a émis une injonction préliminaire contre l'App Store Accountability Act de l'État, estimant que la mesure est susceptible de violer les protections de la Constitution des États-Unis en matière d'expression dans le cadre du premier amendement. La loi, qui devait entrer en vigueur en janvier, exigerait le consentement des parents pour le téléchargement ou les achats intégrés d'applications pour les utilisateurs âgés de moins de 18 ans. La décision de Robert Pitman est une victoire pour l'Association de l'industrie des ordinateurs et des communications (Computer & Communications Industry Association), qui avait intenté un procès pour s'opposer à la loi. L'ordonnance est un revers pour le Texas dans ses efforts pour réglementer l'utilisation des smartphones par les enfants et les adolescents, dans le cadre d'une campagne de répression plus large menée par certains États américains pour lutter contre les effets potentiellement néfastes des médias sociaux sur les jeunes. L'Australie est devenue ce mois-ci le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans.

Le bureau du procureur général du Texas n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Robert Pitman a reconnu les préoccupations relatives à la sécurité des enfants en ligne, mais a déclaré que "même si les préoccupations politiques sont impérieuses et si l'on s'accorde à dire que la question doit être abordée, le tribunal reste lié par l'État de droit".

L'Association de l'industrie des ordinateurs et des communications (Computer & Communications Industry Association), basée à Washington, D.C., s'est félicitée de l'ordonnance.

Celle-ci "préservera les droits garantis par le premier amendement des magasins d'applications, des développeurs d'applications, des parents et des jeunes utilisateurs d'Internet", a déclaré Stephanie Joyce, qui dirige le centre de contentieux de l'association. "Elle protège également le droit inviolable des parents à faire preuve de discernement pour protéger leurs enfants en ligne à l'aide de la myriade d'outils que nos membres fournissent."

Google et Apple, qui n'étaient pas plaignants, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La Computer & Communications Industry Association a déclaré que la loi aurait imposé aux magasins d'applications, aux développeurs, aux mineurs et aux parents des charges totalement disproportionnées par rapport aux dommages que les décideurs politiques tentaient de réparer."