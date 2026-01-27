 Aller au contenu principal
Un juge américain autorise la reprise de la construction d'un projet d'éoliennes offshore dans le Massachusetts, bloquant ainsi la pause imposée par Trump
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 22:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a autorisé mardi Vineyard Wind à reprendre les travaux sur son projet éolien offshore dans le Massachusetts, que l'administration du président Donald Trump a interrompu avec quatre autres projets le mois dernier.

La décision du juge de district américain Brian Murphy à Boston est le dernier des nombreux revers juridiques récents pour la politique anti-éolienne offshore de Trump. Vineyard Wind est une coentreprise entre l'espagnol Iberdrola IBE.MC et le danois Copenhagen Infrastructure Partners.

