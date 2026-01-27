Un juge américain autorise la reprise de la construction d'un projet d'éoliennes offshore dans le Massachusetts, bloquant ainsi la pause imposée par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un juge fédéral a autorisé mardi Vineyard Wind à reprendre les travaux sur son projet éolien offshore dans le Massachusetts, que l'administration du président Donald Trump a interrompu avec quatre autres projets le mois dernier.
La décision du juge de district américain Brian Murphy à Boston est le dernier des nombreux revers juridiques récents pour la politique anti-éolienne offshore de Trump. Vineyard Wind est une coentreprise entre l'espagnol Iberdrola IBE.MC et le danois Copenhagen Infrastructure Partners.
