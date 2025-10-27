 Aller au contenu principal
Un juge américain annule la certification du recours collectif contre l'App Store d'Apple
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 21:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a annulé lundi la certification d'un recours collectif intenté par des dizaines de millions de clients d'Apple AAPL.O qui accusaient la société de monopoliser le marché des applications pour iPhone en interdisant les achats en dehors de son App Store, ce qui entraînait une hausse des prix.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers, du district d'Oakland (Californie), a annulé sa décision de février 2024 , qui autorisait les titulaires de comptes Apple ayant dépensé 10 dollars ou plus pour des applications ou du contenu intégré aux applications à intenter une action en justice en tant que groupe.

Mme Rogers a déclaré que les plaignants "n'ont pas réussi à fournir un modèle capable de démontrer de manière fiable le préjudice et les dommages subis par l'ensemble de la classe en une seule fois."

