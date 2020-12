Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un judge ordonne au gouvernement américain de rétablir le Daca Reuters • 05/12/2020 à 02:46









par Mimi Dwyer WASHINGTON, 5 décembre (Reuters) - Le juge américain Nicholas Garaufis a ordonné vendredi au gouvernement américain de rétablir le programme Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals) qui protège d'expulsion de centaines de milliers de jeunes migrants arrivés illégalement avec leurs parents aux Etats-Unis alors qu'ils étaient mineurs, surnommés les "Dreamers". Ce programme avait été initié par le prédécesseur démocrate de Donald Trump, Barack Obama, en 2012. En juin, la Cour suprême avait infligé un revers à Donald Trump en invalidant sa décision d'annuler ce programme de protection. nL8N2DY0K6 Le président démocrate élu Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a déclaré qu'il avait l'intention de rétablir le Daca. Nicholas Garaufis a demandé au Département de la sécurité intérieure de publier un avis public annonçant qu'il accepte de nouvelles demandes pour le Daca. Le juge a également ordonné que l'avis indique clairement que l'autorisation d'emploi dans le cadre du Daca durerait deux ans au lieu d'un. (version française Camille Raynaud)

