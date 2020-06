Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un Iranien condamné pour la mort de Soleimani sera exécuté Reuters • 09/06/2020 à 10:12









9 juin (Reuters) - Un citoyen iranien condamné pour avoir fourni des informations qui ont conduit à l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani sera exécuté sous peu, a annoncé mardi la justice iranienne. L'architecte de la politique régionale de l'Iran et commandant de la force Al Qods, unité d'élite des gardiens de la Révolution, a péri le 3 janvier en Irak lorsqu'un drone américain a détruit le véhicule dans lequel il se trouvait. "Mahmoud Mousavi-Majd, un des espions de la CIA et du Mossad, a été condamné à mort. Il a donné à nos ennemis des informations sur le martyr Soleimani", a déclaré Gholamhossein Esmaili, le porte-parole de l'appareil judiciaire iranien, lors d'une conférence de presse télévisée. Véritable déflagration, la mort du général Soleimani a ravivé des tensions déjà fortes entre les Etats-Unis et la République islamique. L'Iran a lancé dans la foulée plusieurs frappes de représailles. Lors de l'une d'entre elles, un Boeing ukrainien a été visé par erreur et ses 176 passagers et membres d'équipage ont été tués. (Parisa Hafezi; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

