Un "incident" signalé sur le site nucléaire de Natanz, en Iran

(Actualisé avec précisions) DUBAI, 2 juillet (Reuters) - Un "incident" s'est produit aux abords des installations nucléaires iraniennes de Natanz, mais n'a fait ni victime ni dégât, a annoncé jeudi le porte-parole de l'agence nationale de l'énergie atomique. "L'incident s'est produit dans une zone ouverte près de l'installation nucléaire iranienne de Natanz. Il n'y a eu ni victime ni dégât et le site nucléaire fonctionne comme d'habitude", a déclaré Behrouz Kamalvandi, selon l'agence de presse Tasnim. Le site de Natanz, d'une superficie de 100.000 mètres carrés et construit à huit mètres sous terre, fait partie des installations iraniennes surveillées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Une équipe d'experts l'agence iranienne de l'énergie atomique mène actuellement une enquête sur les causes de l'incident, a noté Behrouz Kamalvandi, ajoutant qu'il n'y avait pas d'inquiétudes sur un éventuel risque de contamination. (Parisa Hafezi, version française Jean-Philippe Lefief et Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

