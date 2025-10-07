Un incendie se déclare dans une usine texane du fabricant de produits chimiques Dow

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le président français Emmanuel Macron a donné à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 48 heures pour des négociations de la dernière chance, laissant planer la menace d'une dissolution en cas d'échec. Le terrain est au moins ...
Lire la suite
Israël marque mardi le deuxième anniversaire du 7-Octobre, jour le plus meurtrier de son histoire, sur fond de négociations indirectes entre le Hamas et le gouvernement israélien faisant poindre un espoir ténu d'une libération des otages à Gaza et d'une fin de ...
Lire la suite
Le Premier ministre canadien Mark Carney se rend de nouveau à Washington mardi pour rencontrer Donald Trump et tenter d'assouplir certains des droits de douane imposés à son pays, où l'on attend désormais de lui des résultats. Ce sera sa seconde visite à la Maison ...
Lire la suite
L'Union européenne passe à l'offensive pour sauver sa production d'acier: la Commission doit dévoiler mardi un arsenal de mesures visant à réduire nettement les importations, afin de protéger les sidérurgistes face à une concurrence chinoise de plus en plus écrasante. ...
Lire la suite
