Un incendie se déclare dans une usine texane du fabricant de produits chimiques Dow

Un incendie s'est déclaré dans l'usine chimique B de Dow à Freeport, au Texas, lundi, a indiqué l'entreprise dans un message sur Facebook.