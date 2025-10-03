Un incendie se déclare dans la raffinerie Chevron d'El Segundo à Los Angeles

Un incendie s'est déclaré dans la raffinerie Chevron d'El Segundo, l'une des plus importantes de la côte ouest des Etats-Unis, a déclaré jeudi le service de presse du gouverneur de Californie Gavin Newsom, un responsable du comté ajoutant que les flammes avaient été confinées à une seule zone.

La cause de l'incendie n'est pas claire, selon le Los Angeles Times, tandis que la chaîne de télévision CBS a déclaré que des officiers et des pompiers se sont précipités vers la raffinerie dans le comté de Los Angeles après des informations faisant état d'une explosion.

"Notre bureau se coordonne avec les agences locales et étatiques pour assurer la sécurité du public", a déclaré le service de presse de Gavin Newsom sur X.

CBS a cité la police qui a déclaré ne pas avoir connaissance de blessures ou d'évacuations immédiates, ajoutant que la superviseure du comté de Los Angeles, Holly Mitchell, avait déclaré que les équipes avaient limité l'incendie à une zone de la raffinerie.

Dans une déclaration réglementaire, la grande entreprise énergétique américaine a également fait état d'un brûlage à la torche d'urgence à El Segundo.

La capacité nominale de la raffinerie est de 290 000 barils par jour, et ses principaux produits sont l'essence, le kérosène et le diesel, indique Chevron sur son site web. Sa capacité totale de stockage est de 12,5 millions de barils répartis dans environ 150 grands réservoirs.

Les pompiers de Los Angeles sont prêts à répondre à toute demande d'aide, a déclaré la maire Karen Bass.

"Il n'y a pas d'impact connu sur LAX pour le moment", a-t-elle ajouté en référence à l'aéroport international très fréquenté de la ville.