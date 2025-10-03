Un incendie massif se déclare dans une unité de carburéacteur de la raffinerie Chevron de Los Angeles

L'explosion et l'incendie n'ont pas fait de blessés

L'incendie pourrait affecter l'approvisionnement en kérosène de LAX et du sud de la Californie

Aucune évacuation n'a été ordonnée en raison de l'incendie

(Mise à jour avec l'unité affectée, déclaration de Chevron) par Erwin Seba et Shivani Tanna

Un incendie massif s'est déclaré dans une unité de production de carburéacteur à la raffinerie Chevron

CVX.N d'El Segundo, près de Los Angeles, dans la nuit de jeudi à vendredi, provoquant de grandes flammes et des volutes de fumée dans l'une des plus grandes raffineries de la côte ouest des États-Unis.

Aucun blessé n'a été signalé et tous les travailleurs de la raffinerie ont été retrouvés, a déclaré Allison Cook, porte-parole de Chevron, dans un communiqué envoyé par courriel.

La cause de l'explosion n'a pas été précisée dans l'immédiat. La raffinerie, située dans la banlieue d'El Segundo, fournit du kérosène à l'aéroport international de Los Angeles (LAX). Les médias locaux ont indiqué que l'incendie de la raffinerie avait été circonscrit tôt vendredi.

L'incendie s'est déclaré dans l'unité Isomax 7 de la raffinerie, qui convertit le fioul moyen en carburéacteur, ont indiqué les deux sources.

Les conséquences de l'incendie sur la capacité de la raffinerie à produire du carburéacteur n'étaient pas claires.

Isomax 7 produit du carburéacteur avec les deux unités de distillation de brut de la raffinerie pour l'aéroport LAX, situé juste au nord de la raffinerie.

Karen Bass, maire de Los Angeles, a déclaré: "Il n'y a pas d'impact connu sur l'aéroport LAX pour le moment".

Les prix à terme du brut américain WTI étaient en hausse de 46 cents vendredi à 60,94 dollars le baril à 8h26 GMT, mais se dirigeaient vers une perte de plus de 7% sur la semaine. Il est peu probable que l'incendie ait un impact important sur le marché du pétrole en général, ont déclaré deux analystes à Reuters, mais il pourrait entraîner une hausse des prix de l'essence en Californie. O/R

La raffinerie d'El Segundo est la deuxième plus grande raffinerie de Chevron aux Etats-Unis et produit environ 40% du carburéacteur du sud de la Californie et 20% de son essence.

Le feu a continué à brûler après minuit dans la raffinerie, a indiqué Cook.

"Le personnel du service des incendies de Chevron, y compris les intervenants d'urgence des villes d'El Segundo et de Manhattan Beach, intervient activement sur un incendie isolé à l'intérieur de la raffinerie Chevron d'El Segundo", a déclaré Cook. "Tout le personnel de la raffinerie et les sous-traitants ont été retrouvés et il n'y a pas de blessés."

Les autorités locales ont indiqué qu'aucun ordre d'évacuation n'avait été émis pour les habitants des environs, dont certains vivent dans des immeubles situés en face de la raffinerie.

Les habitants de Manhattan Beach, située au sud-ouest de la raffinerie, ont été invités à se mettre à l'abri jusqu'à 2 heures du matin.

Les habitants de Los Angeles ont mis en ligne de nombreuses vidéos de l'incendie, se disant stupéfaits par le bruit de l'explosion. Une caméra de l'Université de Californie-San Diego a filmé l'explosion peu après 21h30 PDT (0430 GMT).

La boule de feu provoquée par l'incendie a rendu le ciel orange dans l'ouest de la région de Los Angeles, tout comme la torche de sécurité de la raffinerie, qui a été déclenchée à cause de l'incendie.

Les torches de sécurité, qui émettent un grand panache de flammes, sont utilisées lorsque les raffineries ne peuvent pas traiter les hydrocarbures normalement.

En plus de Chevron, des agences de sécurité fédérales et d'État enquêteront sur l'incendie après son extinction, ont-elles déclaré.

En décembre 2022, un incendie isolé s'était déclaré à l'intérieur de la raffinerie, mais il avait été rapidement éteint.

La capacité totale de stockage de la raffinerie est de 12,5 millions de barils répartis dans environ 150 grands réservoirs. Les sources ont déclaré qu'elles n'étaient pas sûres de la quantité de carburéacteur actuellement stockée par la raffinerie.