 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 071,42
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un incendie massif se déclare dans une unité de carburéacteur de la raffinerie Chevron de Los Angeles
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 11:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'explosion et l'incendie n'ont pas fait de blessés

*

L'incendie pourrait affecter l'approvisionnement en kérosène de LAX et du sud de la Californie

*

Aucune évacuation n'a été ordonnée en raison de l'incendie

(Mise à jour avec l'unité affectée, déclaration de Chevron) par Erwin Seba et Shivani Tanna

Un incendie massif s'est déclaré dans une unité de production de carburéacteur à la raffinerie Chevron

CVX.N d'El Segundo, près de Los Angeles, dans la nuit de jeudi à vendredi, provoquant de grandes flammes et des volutes de fumée dans l'une des plus grandes raffineries de la côte ouest des États-Unis.

Aucun blessé n'a été signalé et tous les travailleurs de la raffinerie ont été retrouvés, a déclaré Allison Cook, porte-parole de Chevron, dans un communiqué envoyé par courriel.

La cause de l'explosion n'a pas été précisée dans l'immédiat. La raffinerie, située dans la banlieue d'El Segundo, fournit du kérosène à l'aéroport international de Los Angeles (LAX). Les médias locaux ont indiqué que l'incendie de la raffinerie avait été circonscrit tôt vendredi.

L'incendie s'est déclaré dans l'unité Isomax 7 de la raffinerie, qui convertit le fioul moyen en carburéacteur, ont indiqué les deux sources.

Les conséquences de l'incendie sur la capacité de la raffinerie à produire du carburéacteur n'étaient pas claires.

Isomax 7 produit du carburéacteur avec les deux unités de distillation de brut de la raffinerie pour l'aéroport LAX, situé juste au nord de la raffinerie.

Karen Bass, maire de Los Angeles, a déclaré: "Il n'y a pas d'impact connu sur l'aéroport LAX pour le moment".

Les prix à terme du brut américain WTI étaient en hausse de 46 cents vendredi à 60,94 dollars le baril à 8h26 GMT, mais se dirigeaient vers une perte de plus de 7% sur la semaine. Il est peu probable que l'incendie ait un impact important sur le marché du pétrole en général, ont déclaré deux analystes à Reuters, mais il pourrait entraîner une hausse des prix de l'essence en Californie. O/R

La raffinerie d'El Segundo est la deuxième plus grande raffinerie de Chevron aux Etats-Unis et produit environ 40% du carburéacteur du sud de la Californie et 20% de son essence.

Le feu a continué à brûler après minuit dans la raffinerie, a indiqué Cook.

"Le personnel du service des incendies de Chevron, y compris les intervenants d'urgence des villes d'El Segundo et de Manhattan Beach, intervient activement sur un incendie isolé à l'intérieur de la raffinerie Chevron d'El Segundo", a déclaré Cook. "Tout le personnel de la raffinerie et les sous-traitants ont été retrouvés et il n'y a pas de blessés."

Les autorités locales ont indiqué qu'aucun ordre d'évacuation n'avait été émis pour les habitants des environs, dont certains vivent dans des immeubles situés en face de la raffinerie.

Les habitants de Manhattan Beach, située au sud-ouest de la raffinerie, ont été invités à se mettre à l'abri jusqu'à 2 heures du matin.

Les habitants de Los Angeles ont mis en ligne de nombreuses vidéos de l'incendie, se disant stupéfaits par le bruit de l'explosion. Une caméra de l'Université de Californie-San Diego a filmé l'explosion peu après 21h30 PDT (0430 GMT).

La boule de feu provoquée par l'incendie a rendu le ciel orange dans l'ouest de la région de Los Angeles, tout comme la torche de sécurité de la raffinerie, qui a été déclenchée à cause de l'incendie.

Les torches de sécurité, qui émettent un grand panache de flammes, sont utilisées lorsque les raffineries ne peuvent pas traiter les hydrocarbures normalement.

En plus de Chevron, des agences de sécurité fédérales et d'État enquêteront sur l'incendie après son extinction, ont-elles déclaré.

En décembre 2022, un incendie isolé s'était déclaré à l'intérieur de la raffinerie, mais il avait été rapidement éteint.

La capacité totale de stockage de la raffinerie est de 12,5 millions de barils répartis dans environ 150 grands réservoirs. Les sources ont déclaré qu'elles n'étaient pas sûres de la quantité de carburéacteur actuellement stockée par la raffinerie.

Valeurs associées

CHEVRON
153,400 USD NYSE -0,74%
Gaz naturel
3,44 USD NYMEX +1,12%
Pétrole Brent
64,72 USD Ice Europ +0,62%
Pétrole WTI
61,11 USD Ice Europ +0,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les géants de la tech multiplient les investissements vertigineux dans l'intelligence artificielle (IA), comment est-ce possible et jusqu'à quand ? ( AFP / Hector RETAMAL )
    Des milliards par centaines dans l'IA, comment est-ce possible et jusqu'à quand ?
    information fournie par AFP 03.10.2025 11:47 

    Les géants de la tech multiplient les investissements vertigineux dans l'intelligence artificielle (IA). La semaine dernière, le numéro un des puces du secteur, Nvidia , annonçait encore injecter 100 milliards de dollars pour qu'OpenAI puisse construire ses centres ... Lire la suite

  • Le nouveau grand-duc du Luxembourg, Guillaume, et son épouse Stéphanie, lors de sa prestation de serment, à Luxembourg, le 3 octobre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Guillaume, nouveau grand-duc du Luxembourg, a prêté serment
    information fournie par AFP 03.10.2025 11:45 

    Le Luxembourg célèbre l'avènement d'un nouveau souverain : le grand-duc Guillaume a prêté serment vendredi matin à la tête de cette petite monarchie européenne, juste après l'abdication de son père, Henri. "Je jure d'observer la Constitution et les lois", a déclaré ... Lire la suite

  • Personnel technique sur le site Arkema de Mont. (Crédit: Vincent Colin / Arkema)
    Arkema : Oddo BHF reste positif, mais réduit sa cible
    information fournie par Zonebourse 03.10.2025 11:40 

    Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours actualisé de 72 à 67 euros, après une mise à jour de son modèle de prévisions, avec des BPA réduits de 14% en moyenne sur la période 2025-27. 'Nous comprenons que l'été a été 'tout ... Lire la suite

  • Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    information fournie par BoursoBank 03.10.2025 11:39 

    Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, revient sur les performances du fonds EPVE 3 au premier semestre 2025, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank