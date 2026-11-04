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Un incendie dans une usine Panasonic à Taïwan fait cinq blessés et deux disparus
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 04:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur la filiale de Panasonic; paragraphe 3)

Un incendie s'est déclaré mercredi dans une usine taïwanaise gérée par une filiale du groupe japonais Panasonic, faisant cinq blessés et deux disparus, ont indiqué les autorités du comté de Hsinchu.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital, ont ajouté les autorités du comté.

Panasonic n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette filiale, Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan, approvisionne les fabricants taïwanais de circuits imprimés, composants essentiels aux produits électroniques tels que les ordinateurs et les serveurs d'intelligence artificielle.

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