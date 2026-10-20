Un importateur de produits alimentaires intente une nouvelle action en justice pour bloquer les droits de douane imposés par Trump au Canada

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(Ajout de détails issus de la plainte et de commentaires dans les paragraphes 5 à 11)

* Une action en justice conteste les droits de douane de 50 % imposés cet été sur de nombreuses importations canadiennes

* Les droits de douane imposés au Canada, à l’instar des précédents droits de douane de Trump, s’appuient sur un pouvoir tarifaire qui n’a jamais été utilisé

* Cette action en justice constitue la quatrième vague de recours juridiques contre les politiques tarifaires de Trump

par Dietrich Knauth

L'importateur américain de produits alimentaires Gellert Global Group a intenté mardi une action en justice pour faire annuler les derniers droits de douane imposés par l'administration Trump sur les importations en provenance du Canada, affirmant que ces droits constituent une nouvelle tentative de revendiquer un pouvoir présidentiel illimité en matière de droits de douane, qui a déjà été catégoriquement rejeté par les tribunaux.

Le président républicain Donald Trump a imposé cet été des droits de douane de 50 % sur un large éventail de produits importés du Canada, en réponse à ce que son administration a qualifié de traitement discriminatoire de la part du Canada à l’égard des voitures, des alcools et des produits laitiers fabriqués aux États-Unis.

Pour imposer ces droits de douane, Trump s’est appuyé sur l’article 338 du Tariff Act de 1930, marquant ainsi la première application connue de cette loi en près d’un siècle d’existence.

La plainte, déposée par l’association juridique à but non lucratif Liberty Justice Center au nom de l’importateur Gellert devant la Cour américaine du commerce international à New York, affirme que Trump a utilisé des justifications juridiques changeantes et invoqué des lois américaines rarement utilisées dans un effort persistant pour revendiquer une autorité sur le pouvoir tarifaire que la Constitution américaine attribue au Congrès.

« Aucun président ne devrait avoir le pouvoir de ressortir une loi en sommeil et de s’en servir pour imposer des droits de douane généralisés ou des interdictions d’importation sans les limites imposées par le Congrès », a déclaré Sara Albrecht, présidente-directrice générale du Liberty Justice Center.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette action en justice marque la quatrième fois qu’une politique tarifaire de grande envergure est contestée devant les tribunaux.

En février, la Cour suprême des États-Unis s’est prononcée contre l’ e la plupart des droits de douane imposés par Trump en 2025, mais l’administration Trump a continué à promulguer des droits de douane de grande envergure qui ont fait l’objet de recours judiciaires de la part d’États américains et d’entreprises.

Le tribunal commercial américain s’est déjà prononcé contre un droit de douane mondial temporaire de 10 % imposé par l’ Trump après qu’elle eut fait appel de sa défaite devant la Cour suprême, et il examine actuellement la légalité d’une troisième série de droits de douane mondiaux imposés dans le cadre d’une prétendue lutte contre le travail forcé dans le commerce international.

Le plaignant dans le procès en cours, Gellert Global Group, est un importateur de produits alimentaires basé dans le New Jersey, dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 1,7 milliard de dollars. Il importe des fromages canadiens soumis à un droit de douane de 50 % et cherche à représenter un groupe d’entreprises également touchées par ces droits de douane.

Les droits de douane contestés ont été imposés en vertu de l’article 338 de la loi Smoot-Hawley de 1930 sur les droits de douane (Smoot-Hawley Tariff Act) et visent un large éventail de produits importés du Canada, notamment le vin, les meubles, les produits laitiers, le ciment, les vêtements, les cannes à pêche et les équipements de hockey.

La nouvelle action en justice fait valoir que l’article 338 a été abrogé par des lois tarifaires ultérieures, notamment la loi sur le commerce (Trade Act) que Trump a utilisée pour imposer les droits de douane liés au travail forcé plus tôt en 2026. Chaque loi autorisant un président américain à imposer des droits de douane le fait en imposant des limites strictes que l’administration Trump a ignorées à maintes reprises, affirme la plainte.