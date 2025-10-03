Un important incendie se déclare dans une unité de carburéacteur de la raffinerie Chevron de Los Angeles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'explosion et l'incendie n'ont pas fait de blessés

*

L'incendie pourrait affecter l'approvisionnement en kérosène de LAX et du sud de la Californie

*

Aucune évacuation n'a été ordonnée en raison de l'incendie

(Mise à jour des paragraphes 1 et 2 pour souligner le rôle d'El Segundo sur le marché californien des carburants, ajout de détails sur le marché dans le paragraphe 11, mise à jour des prix du marché) par Erwin Seba, Shivani Tanna et Stephanie Kelly

Un important incendie s'est déclaré dans une unité de production de carburéacteur à la raffinerie Chevron CVX.N d'El Segundo près de Los Angeles jeudi, perturbant l'approvisionnement du marché énergétique isolé de la Californie.

Deuxième raffinerie de Chevron aux États-Unis, la raffinerie d'El Segundo fournit un cinquième de tous les carburants pour véhicules à moteur et 40 % du kérosène consommé dans le sud de la Californie.

Aucun blessé n'a été signalé et tous les travailleurs de la raffinerie ont été retrouvés, a déclaré Allison Cook, porte-parole de Chevron, dans un courriel. Les médias ont indiqué que l'incendie avait été circonscrit, mais qu'il brûlait toujours vendredi en début de journée.

La cause de l'explosion n'a pas été précisée dans l'immédiat. La raffinerie, située dans la banlieue d'El Segundo, fournit du kérosène à l'aéroport international de Los Angeles (LAX), qui se trouve juste au nord de la raffinerie.

QUELLES SONT LES OPTIONS POUR LE MARCHÉ CALIFORNIEN DES CARBURANTS?

"Il n'y a pas d'impact connu sur l'aéroport de Los Angeles pour le moment", a déclaré Karen Bass, maire de Los Angeles.

L'incendie s'est déclaré dans l'unité Isomax 7 de la raffinerie, qui convertit le fioul moyen en carburéacteur, selon deux sources.

Il n'était pas clair dans quelle mesure cela affecterait la capacité de la raffinerie à produire du carburéacteur, ni si une production plus large avait été affectée.

Les prix à terme du brut américain WTI étaient en hausse de 22 cents à 60,70 dollars le baril à 1136 GMT vendredi, en route vers une perte hebdomadaire de plus de 7%. O/R

L'incendie ne devrait pas avoir un impact important sur le marché du pétrole en général, ont déclaré deux analystes à Reuters, mais les prix de l'essence en Californie pourraient augmenter car le marché du carburant de l'Etat est isolé des autres centres de raffinage américains dans le Midwest et sur la côte du Golfe du Mexique.

Si l'offre est affectée, le marché californien pourrait s'approvisionner auprès des raffineurs d'Asie du Nord-Est en Corée du Sud, à Taïwan et au Japon, selon des sources commerciales asiatiques. L'Asie du Nord-Est a envoyé 90 000 barils par jour de carburéacteur à la région de la côte ouest des États-Unis depuis le début de l'année, contre 112 000 bpj en 2024, selon les données de Kpler.

LA BOULE DE FEU A RENDU LE CIEL ORANGE

"Le personnel du service des incendies de Chevron, y compris les intervenants d'urgence des villes d'El Segundo et de Manhattan Beach, réagit activement à un incendie isolé à l'intérieur de la raffinerie Chevron d'El Segundo", a déclaré M. Cook, le porte-parole.

"Tout le personnel de la raffinerie et les sous-traitants ont été retrouvés et il n'y a pas de blessés

Les autorités locales ont indiqué qu'aucun ordre d'évacuation n'avait été émis pour les habitants des environs, dont certains vivent dans des immeubles situés en face de la raffinerie.

Les habitants de Manhattan Beach, située au sud-ouest de la raffinerie, ont été invités à se mettre à l'abri jusqu'à 2 heures du matin.

Les habitants de Los Angeles ont mis en ligne de nombreuses vidéos de l'incendie, se disant stupéfaits par le bruit de l'explosion. Une caméra de l'Université de Californie-San Diego a filmé l'explosion peu après 21h30 PDT (0430 GMT).

La boule de feu provoquée par l'incendie a rendu le ciel orange dans l'ouest de la région de Los Angeles, tout comme la fusée de détresse de la raffinerie, qui a été déclenchée en raison de l'incendie.

Les torches de sécurité, qui émettent un grand panache de flammes, sont utilisées lorsque les raffineries ne peuvent pas traiter les hydrocarbures normalement.

Outre Chevron, les agences de sécurité fédérales et de l'État enquêteront sur l'incendie après qu'il ait été éteint.

En décembre 2022, un incendie isolé dans la raffinerie avait été rapidement éteint. Depuis le début de l'année 2025, plusieurs incendies de raffinerie se sont déclarés aux États-Unis.

La capacité totale de stockage de la raffinerie est de 12,5 millions de barils répartis dans environ 150 grands réservoirs. Les sources ont déclaré qu'elles n'étaient pas sûres de la quantité de carburéacteur actuellement stockée.