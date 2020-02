Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un huitième cas de contamination au coronavirus aux Etats-Unis Reuters • 01/02/2020 à 22:16









1er février (Reuters) - Un huitième cas de contamination au coronavirus 2019-nCoV a été confirmé samedi aux Etats-Unis, au Massachusetts, chez un patient de retour de la province du Hubei, épicentre de l'épidémie, a annoncé le centre américain pour la prévention et le contrôle des maladies. Tous les malades recensés - sauf un - auraient contracté le virus à l'occasion d'un déplacement dans la zone de Wuhan, la ville où le coronavirus est apparu. Les autorités américaines ont récemment fait état d'une première transmission interhumaine dans l'Illinois. La Maison blanche a décrété l'état d'urgence sanitaire sur le territoire américain, et l'entrée est désormais interdite aux ressortissants étrangers s'étant récemment rendus en Chine. Les ressortissants américains ayant voyagé au cours des deux semaines écoulées dans la province du Hubei seront placés à l'isolement pendant 14 jours. Le Pentagone a annoncé samedi dans un communiqué avoir été sollicité par le département de la Santé pour aider à l'hébergement du millier de personnes potentiellement concernées. Quatre installations militaires ont été sélectionnées : deux en Californie, une au Colorado, une dernière au Texas. (Brad Brooks)

