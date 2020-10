Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un homme décapité près de Paris, son agresseur tué par des policiers - sources Reuters • 16/10/2020 à 18:49









PARIS, 16 octobre (Reuters) - Un homme a été décapité vendredi à l'arme blanche à Eragny sur Oise, dans le Val d'Oise, et son agresseur est mort sous les balles tirées par la police, a-t-on appris auprès d'une source policière. Le parquet national antinterroriste, qui a confirmé que l'agression avait eu lieu à Eragny sur Oise, s'est saisi des chefs "d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle". Des témoins ont entendu l'agresseur crier "Allah Akbar", rapporte une source policière, qui confirme que sa victime a été décapitée. (Bureau de Paris)

