Un homme de l'Illinois admet avoir piraté des comptes Snapchat pour voler des photos de nu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Un homme de l'Illinois a plaidé coupable mercredi d'avoir hameçonné les codes d'accès à Snapchat de près de 600 femmes afin de pirater leurs comptes et de voler des photos de nu, qu'il a conservées, vendues ou échangées sur internet.

Kyle Svara, 26 ans, a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Boston à des accusations de fraude informatique et de vol d'identité aggravé dans une affaire qui découle d'une poursuite antérieure d'un ancien entraîneur d'athlétisme de l'Université de Northeastern qui l'a payé pour pirater les comptes d'étudiantes athlètes et d'autres femmes.

Les procureurs ont accepté, dans le cadre d'un accord de plaidoyer , de recommander que Svara reçoive trois ans de prison lors de sa condamnation le 18 mai. L'avocat de Svara n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon les procureurs, Svara, de mai 2020 à février 2021, a utilisé l'ingénierie sociale et d'autres moyens pour collecter les informations de connexion de femmes sur la plate-forme de médias sociaux SNAP.N exploitée par Snap.

Il a contourné les contrôles d'authentification du site en demandant aux femmes leurs codes de sécurité dans des messages prétendant provenir de l'assistance de Snapchat.

Il a reçu en retour les codes de sécurité de 571 femmes, ce qui lui a permis d'accéder aux comptes d'au moins 59 femmes et de télécharger leurs photos nues ou semi-nues, selon les procureurs.

Svara a fait de la publicité sur Reddit et d'autres forums en ligne pour pirater des comptes Snapchat et fournir du contenu "pour vous ou pour le commerce", selon les documents d'inculpation.

Les procureurs ont déclaré qu'il avait été engagé en 2020 par l'ancien entraîneur de l'Université Northeastern, Steve Waithe, pour pirater les comptes des femmes qu'il avait entraînées ou avec lesquelles il avait eu d'autres relations personnelles pour 50 dollars.

Waithe a été condamné en 2024 à cinq ans de prison pour des manœuvres visant à duper des jeunes femmes pour qu'elles lui envoient des photos nues ou pour leur voler de telles images. À l'époque, les procureurs avaient déclaré qu'il avait mis en œuvre son stratagème à l'encontre de 56 femmes au niveau national.