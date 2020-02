Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un homme blessé par balle après avoir agressé un gendarme en Moselle Reuters • 03/02/2020 à 19:29









(.) PARIS, 3 février (Reuters) - Un homme armé d'un couteau a été blessé par balles lundi en Moselle après s'être attaqué à un gendarme qu'il a blessé a la main, a déclaré à Reuters un porte-parole de la Gendarmerie nationale. L'enquête a été confiée au parquet de Metz. Le Parquet national antiterroriste (PNAT) ne s'est pas saisi de l'affaire pour le moment, a-t-on appris de source judiciaire. L'incident s'est déroulé vers 15h00 (14h00 GMT) dans un bâtiment de la caserne de gendarmerie de Dieuze, à 70 km environ au sud-est de Metz. "Le gendarme a fait usage de son arme de service à deux reprises et a touché l'agresseur à l'abdomen", a précisé le porte-parole de la Gendarmerie. Le suspect a été transporté à l'hôpital. Son état de santé et le mobile de son acte ne sont pas encore connus, a-t-il ajouté. Selon la source judiciaire, l'individu n'est pas connu des services spécialisés de lutte contre le terrorisme. (Tangi Salaün, Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

