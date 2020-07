Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un haut fonctionnaire libanais découvre qu'il est positif au COVID-19 durant un déjeuner avec Le Drian Reuters • 24/07/2020 à 18:13









BEYROUTH, 24 juillet (Reuters) - Un haut fonctionnaire libanais a déclaré vendredi avoir appris sa contamination au coronavirus durant un déjeuner avec le ministre français des Affaires étrangères en visite au Liban, Jean-Yves Le Drian. "J'ai reçu un appel téléphonique de l'hôpital annonçant que le test était positif, alors naturellement j'ai quitté le déjeuner et j'en ai informé les personnes présentes", a déclaré Hadi Hachem, chef du cabinet du ministre libanais des Affaires étrangères, à la chaîne télévisée locale OTV. Le cabinet de Jean-Yves Le Drian, qui se trouvait en voyage au Liban pour demander aux autorités locales de mettre en place une réforme pour soutenir l'économie du pays en pleine crise, n'a pas souhaité commenter l'information pour le moment. C'est en prévision d'un voyage au Danemark qu'Hadi Hachem a passé un test, a-t-il précisé par visioconférence à OTV, avant d'ajouter qu'il allait maintenant s'isoler chez lui jusqu'à lundi, avant de passer un autre test. Après l'annonce de ce diagnostic, le ministre libanais des Affaires étrangères Nassif Hitti et son directeur des affaires politiques ont également passé des tests PCR, revenus négatifs, a déclaré à Reuters une source au ministère de la Santé. Le Liban a enregistré 3.258 infections et 43 décès dus au coronavirus depuis février. (Yara Abi Nader et Matthias Blamont; version française Kate Entringer)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.