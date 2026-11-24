Un groupe mondial spécialisé dans les vaccins prévoit d'acheter 1,5 million de doses du nouveau vaccin contre le virus Ebola Bundibugyo pour le Congo

L'alliance mondiale pour les vaccins Gavi a annoncé mardi son intention d'acheter jusqu'à 1,5 million de doses d'un nouveau vaccin expérimental contre la souche rare du virus Ebola responsable d'une vaste épidémie au Congo, s'il s'avère sûr et efficace.

Ce vaccin, mis au point par l’université d’Oxford, au Royaume-Uni, et le Serum Institute of India, fait actuellement l’objet d’essais cliniques en République démocratique du Congo. À ce jour, il n’existe aucun traitement ni vaccin homologué contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, à l’origine de l’épidémie qui a fait plus de 5.700 morts au Congo.

Gavi, qui aide les pays les plus pauvres du monde à acheter des vaccins d’urgence ainsi que des vaccins pour les enfants, n’a pas divulgué les modalités financières de l’accord. L’organisation a déjà versé 40 millions de dollars pour aider à accélérer le développement de vaccins contre la souche Bundibugyo.

La directrice générale de Gavi, Sania Nishtar, a déclaré que cet accord ne constituait qu’une première étape et a exhorté les autres organismes de santé à se mobiliser en débloquant davantage de fonds et à élaborer rapidement des protocoles pour le déploiement du vaccin s’il s’avère efficace.

Le vaccin n’ayant pas encore reçu l’autorisation officielle des autorités de régulation, il serait déployé dans le cadre de protocoles d’« accès élargi » destinés aux situations d’urgence, qui nécessitent des directives claires et des procédures de suivi de la part de l’Organisation mondiale de la santé.

“Nous avons désormais obtenu les doses, mais pour que celles-ci puissent être administrées, le parcours réglementaire doit être entièrement défini et clair; nous espérons donc que l’OMS s’en chargera dès que possible”, a déclaré Mme Nishtar à Reuters lors d’un événement organisé par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies à Addis-Abeba.

Mme Nishtar a également indiqué que des financements supplémentaires seraient essentiels pour les prochaines étapes. Elle a précisé que la distribution de vaccins dans le cadre d’un accès élargi avait coûté environ 120 dollars par dose pour le vaccin Ervebo de Merck avant qu’il ne soit approuvé par l’OMS en 2019. Ervebo cible la souche zaïroise du virus Ebola et fait actuellement l’objet d’essais visant à déterminer s’il peut offrir une protection croisée contre la souche Bundibugyo.

Un autre nouveau vaccin ciblant spécifiquement la souche Bundibugyo, développé par Moderna, fait également l’objet d’essais cliniques.