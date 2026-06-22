Un groupe de fabricants de panneaux solaires demande l'ouverture d'une enquête commerciale aux États-Unis sur les importations de cellules solaires en provenance de Corée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues de la pétition, de la déclaration de Qcells et des tentatives pour contacter l'avocat du groupe à l'origine de la pétition, paragraphes 3 à 9)

Trois fabricants de panneaux solaires ont demandé aux autorités commerciales américaines d’enquêter sur les importations de cellules solaires en provenance de Corée du Sud, affirmant que des producteurs, dont Qcells (filiale de Hanwha) 000880.KS , les utilisaient pour contourner les droits de douane américains en vigueur depuis longtemps sur les produits chinois, selon une requête consultée par Reuters.

La requête a été déposée auprès du ministère du Commerce le 18 juin au nom de Canadian Solar CSIQ.O , de SEG et d’Heliene, qui exploitent toutes des usines de panneaux solaires aux États-Unis.

Ce groupe, qui s’est baptisé “American Manufacturers for Energy Resilience”, demande l’ouverture d’une enquête anti-contournement concernant les importations de cellules solaires en provenance de Corée du Sud. Les cellules constituent les éléments de base des modules, ou panneaux, qui transforment la lumière du soleil en électricité.

En vertu de la législation commerciale américaine, les droits de douane peuvent être étendus aux marchandises transitant par des pays tiers lorsque la transformation y est minime.

Dans sa requête, le groupe accuse Qcells d’avoir délocalisé sa production de Chine vers la Corée afin d’échapper aux droits de douane américains.

L’avocat du groupe n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Qcells possède deux usines solaires dans l’État américain de Géorgie et s’est fixé pour objectif de fabriquer sur le sol américain tous les composants clés entrant dans la composition d’un panneau solaire à base de silicium.

Qcells, qui a investi des milliards dans ses activités de fabrication aux États-Unis, a été l’un des moteurs des récentes requêtes commerciales américaines visant les importations de panneaux solaires en provenance de pays d’Asie du Sud-Est. Certaines de ces importations approvisionnaient des usines appartenant à Canadian Solar, SEG et Heliene.

“Qcells a mené les efforts visant à relocaliser la production solaire aux États-Unis, et nous avons, depuis une décennie, toujours soutenu une application rigoureuse des règles commerciales, sans jamais les contourner”, a déclaré Marta Stoepker, porte-parole de Qcells, dans un communiqué envoyé par e-mail. “Nous avons examiné cette plainte et sommes convaincus que les preuves démontreront que ses allégations sont sans fondement.”