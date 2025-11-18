 Aller au contenu principal
Un groupe de compagnies aériennes américaines demande au Congrès de payer les contrôleurs pendant les futures fermetures du gouvernement
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chef d'un groupe commercial représentant les principales compagnies aériennes américaines appellera mercredi à mettre fin de façon permanente aux perturbations de l'aviation pendant les fermetures du gouvernement en veillant à ce que les contrôleurs aériens et d'autres travailleurs clés soient payés. Airlines for America, le groupe représentant American Airlines

AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines LUV.N , United Airlines UAL.O et d'autres, dira à une sous-commission de l'aviation du Sénat américain que les 43 jours de fermeture du gouvernement et les réductions de vols imposées par le gouvernement ont perturbé 6 millions de passagers et 50 000 vols en raison de l'augmentation des absences des contrôleurs aériens. "Nous ne devrions plus jamais soumettre notre système de contrôle du trafic aérien à un tel chaos", déclarera Chris Sununu, directeur général de l'A4A, selon son témoignage écrit. "Cela ne devrait tout simplement plus jamais se produire."

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
39,385 USD NYSE +0,68%
AMERICAN AIRLINE
12,3999 USD NASDAQ +0,49%
DELTA AIR LINES
56,960 USD NYSE +2,14%
JETBLUE AIRWAYS
4,1201 USD NASDAQ +1,73%
SOUTHWEST AIRLIN
32,020 USD NYSE +0,47%
UNITED AIRLINES
92,0000 USD NASDAQ +2,28%
© 2025 Thomson Reuters.

L'offre BoursoBank