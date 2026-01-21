Un groupe d'experts de la Chambre des représentants des États-Unis fait avancer un projet de loi visant à donner au Congrès le pouvoir de contrôler les exportations de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants vote en faveur de l'AI Overwatch Act

La législation fait suite à l'autorisation par Trump des exportations de la puce d'IA Nvidia H200 vers la Chine

La semaine dernière, le tsar de l'IA de la Maison Blanche, M. Sacks, a reposté un billet X critiquant le projet de loi

L'activiste conservatrice Laura Loomer, entre autres, a attaqué le projet de loi la semaine dernière

Les membres de la commission se sont insurgés contre la campagne menée sur les médias sociaux contre le projet de loi

(Mise à jour avec le vote et les commentaires des membres du Congrès) par Karen Freifeld

La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a adopté mercredi à une écrasante majorité un projet de loi qui donnerait au Congrès le pouvoir de contrôler les exportations de puces d'intelligence artificielle, malgré le refus du tsar de l'IA de la Maison Blanche, David Sacks, et une campagne sur les médias sociaux contre le projet de loi.

Le représentant Brian Mast de Floride, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a présenté le "AI Overwatch Act" en décembre après que le président Donald Trump a donné son feu vert à l'expédition des puissantes puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia NVDA.O vers la Chine.

La loi, qui doit encore être approuvée par l'ensemble de la Chambre et du Sénat, donnerait à la Commission des affaires étrangères de la Chambre et à la Commission bancaire du Sénat 30 jours pour examiner et éventuellement bloquer les licences délivrées par pour exporter des puces d'IA avancées vers la Chine et d'autres adversaires.

Selon une source, les chances d'adoption de la loi ont augmenté après une campagne médiatique coordonnée la semaine dernière contre le projet de loi.

"Ces puces avancées doivent être soumises à la même surveillance que tout autre système militaire ", a déclaré M. Mast lors d'une séance tenue mercredi avant le vote de la commission. "Il s'agit de l'avenir de la guerre militaire

Un porte-parole de M. Sacks et de la Maison Blanche n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

La semaine dernière, Sacks a reposté un post d'un compte X appelé "Wall Street Mav" qui affirmait que le projet de loi était orchestré par des Never Trumpers et d'anciens collaborateurs des présidents Barack Obama et Joe Biden pour saper l'autorité de Trump et sa stratégie "America First". Le billet pointait du doigt le directeur général de la société d'IA Anthropic, Dario Amodei, affirmant qu'il avait embauché d'anciens collaborateurs de Biden pour faire avancer le dossier.

"C'est exact", a écrit M. Sacks.

Un porte-parole d'Anthropic a refusé de commenter ces affirmations et le projet de loi. Toutefois, M. Amodei s'est prononcé ouvertement pour empêcher la Chine d'obtenir des puces avancées telles que la H200.

"Ce serait une grave erreur d'expédier ces puces", a déclaré M. Amodei mardi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. "Je pense que c'est insensé. C'est un peu comme vendre des armes nucléaires à la Corée du Nord"

L'activiste conservatrice Laura Loomer, entre autres, a également critiqué le projet de loi sur Twitter la semaine dernière, le qualifiant de "sabotage pro-Chine déguisé en contrôle"

Avant le vote, M. Mast et d'autres membres de la commission ont rejeté les attaques en ligne. "Il existe actuellement des groupes d'intérêts spéciaux qui disposent de millions de dollars financés par ceux-là mêmes qui profiteront de la vente de ces puces et d'autres qui ... mènent une campagne sur les réseaux sociaux ... contre ce projet de loi, que le président met en avant pour protéger la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique", a déclaré le représentant Michael McCaul. "Honte à eux!

Nvidia n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Le ministère américain du commerce, qui supervise les contrôles à l'exportation, n'a pas non plus répondu.