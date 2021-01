Un fonds de Lazard Frères Gestion obtient le label Relance

Plus de la moitié du portefeuille du fonds est investi en actions de Small et Mid Caps françaises.

Le fonds est actuellement investi à 80 % en titres vifs d'entreprises françaises et à 20 % dans des fonds actions ou diversifiés.

(AOF) - Le fonds Lazard Placements Actions a obtenu le label Relance créé en octobre 2020 par le gouvernement. Le fonds prend désormais le nom de Lazard France Relance. Lazard Frères Gestion confirme ainsi son soutien de longue date auprès des entreprises et entrepreneurs français.

