Un fonds activiste veut bousculer le projet de scission de Vivendi

Le fonds activiste CIAM a annoncé mardi saisir l'Autorité française des marchés financiers (AMF) pour contester les modalités du projet de scission de Vivendi , qu'il juge défavorables aux actionnaires minoritaires dont il fait partie.

Trois sociétés, Canal+, Havas et Louis Hachette Group, ont vocation à devenir indépendantes de Vivendi, selon un projet annoncé l'année dernière par le groupe et qui sera voté le 9 décembre en assemblée générale.

En cas de validation, ces entités seront respectivement cotées à la Bourse de Londres, à Amsterdam et à Paris sur le marché (régulé mais non réglementé) Euronext Growth, "trois places moins respectueuses du droit des actionnaires minoritaires" que le marché réglementé français, s'alarme CIAM dans un communiqué.

Selon le fonds qui détient moins de 1% du capital de Vivendi, ces "places étrangères ou moins réglementées" permettraient à Vincent Bolloré, actionnaire de référence via son groupe éponyme, d'augmenter à l'avenir ses participations et donc de renforcer son "contrôle sur Canal+, Havas et Louis Hachette Group sans avoir à lancer d'offre publique" d'achat, tout en vidant "Vivendi de ses actifs essentiels".

La scission "priverait ainsi les actionnaires minoritaires des dispositions protectrices du droit boursier français", estime CIAM, notamment en permettant au groupe du milliardaire "de déroger aux règles relatives aux offres publiques" en France, explique le fonds.

"Il convient dès lors que le groupe Bolloré, actionnaire de contrôle, dépose une offre publique d'achat sur la société Vivendi", poursuit CIAM, qui a saisi l'AMF à cette fin.

Avec 29,9% du capital de l'entreprise (sous le seuil réglementaire de 30%), Vincent Bolloré n'a jamais été contraint de lancer une offre obligatoire sur le géant des médias et de l'édition.

"À défaut de prise en compte de ses demandes, CIAM a l'intention de contester vigoureusement" le projet "en assemblée d'actionnaires", prévient-il.

Vivendi "a réuni toutes les conditions pour que la démocratie actionnariale puisse s'exprimer lors de l'assemblée générale du 9 décembre", a réagi un porte-parole du groupe, sollicité par l'AFP.

Lundi, le conseil de surveillance a arrêté les résolutions de scission du groupe qui y seront soumises, selon un communiqué publié mardi.

Celles concernant Canal+ et Louis Hachette Group devront recueillir les deux tiers des voix pour être adoptées, celle concernant Havas une majorité simple.