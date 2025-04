Un fonctionnaire de la Maison-Blanche annonce que M. Trump rencontrera les principaux détaillants pour discuter des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'activité du marché)

Le président américain Donald Trump doit rencontrer des représentants des principaux détaillants lundi après-midi pour discuter des effets des droits de douane généralisés sur leurs activités, a déclaré un responsable de la Maison Blanche. Ce responsable, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a confirmé un rapport de Bloomberg selon lequel la réunion à la Maison Blanche inclura des représentants de Walmart WMT.N , Home Depot HD.N , Lowe's LOW.N et Target TGT.N . Les grands distributeurs américains, en particulier Walmart et Target, importent un pourcentage élevé de leurs produits de l'étranger, et les droits de douane - y compris les prélèvements de 145 % sur la Chine - devraient faire grimper le coût des biens de consommation courante pour les Américains dans les mois à venir.

Walmart a confirmé que son directeur général, Doug McMillon, participerait à la réunion.

Les politiques tarifaires de M. Trump ont eu des répercussions sur de nombreux secteurs et ont exercé une pression sur les marchés boursiers américains, qui ont été perturbés pendant des semaines par ses actions erratiques. Plus récemment, il a exprimé sa colère face aux remarques du président de la Réserve fédérale Jay Powell , qui a déclaré la semaine dernière que l'économie était menacée à la fois par une croissance plus faible et une inflation plus élevée. Les marchés américains se sont repliés lundi, l'indice S&P 500 perdant plus de 3 %, tandis que le bon du Trésor de référence à 10 ans et le dollar américain ont également été mis sous pression. Le 2 avril, il a annoncé des droits de douane considérables sur des dizaines de pays, avant de les suspendre pour une période de 90 jours , à l'exception de ceux imposés à la Chine, en ciblant la deuxième économie mondiale pour les prélèvements les plus importants.

Home Depot, Lowe's et Target n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Plus de la moitié des importations de Walmart et de Target proviennent de Chine, selon les chiffres de l'entreprise, tandis que Home Depot et Lowe's importent également de ce pays.

Les analystes craignent que ces détaillants ne voient leurs marges bénéficiaires considérablement réduites par les droits de douane.

Les actions de Walmart ont progressé de moins de 2 % en 2025, tandis que les autres enseignes ont toutes enregistré des pertes à deux chiffres. Target a été le plus durement touché, avec une baisse de 32 % depuis le début de l'année.