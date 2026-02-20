 Aller au contenu principal
Un fonctionnaire américain affirme que la fermeture de l'aéroport d'El Paso n'était pas une erreur ; il informera le Congrès
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 20:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré vendredi que la fermeture de l'aéroport d'El Paso, au Texas, la semaine dernière n'était pas une erreur et a indiqué que le ministère informerait la semaine prochaine les législateurs qui ont soulevé d'importantes préoccupations au sujet de cette décision.

L'administration fédérale de l'aviation a d'abord annoncé qu'elle fermait l'aéroport d'El Paso pendant dix jours, avant de faire marche arrière quelques heures plus tard.

Reuters et d'autres médias ont rapporté que la FAA avait fermé l'espace aérien en raison d'inquiétudes concernant un système militaire anti-drone basé sur des lasers. Interrogé sur le fait que son message sur les réseaux sociaux concernant l'incident était erroné, M. Duffy a répondu: "J'utilise les informations que je reçois"

