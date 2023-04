Un flot de résultats place les Bourses sur la défensive

Les marchés boursiers sont sur la défensive mercredi, recueillant de nouveaux résultats d'entreprises dans un contexte de ralentissement de l'activité économique tout en gardant un oeil sur l'inflation et la politique monétaire.

En Asie, Tokyo a reflué de 0,18% en raison de prises de bénéfices après huit séances de hausse consécutives , Shanghai a cédé 0,7% et Hong Kong se repliait de 1,1% peu avant la clôture, tiré à la baisse par ses valeurs technologiques et immobilières.

En Europe, les indices se repliaient de 0,17% à Francfort, de 0,26% à Londres, de 0,07% à Milan et de 0,01% à Paris à 07H55 GMT.

"Aucune piste constructive n'a débouché de la séance sans saveur à New York, les investisseurs semblent être passés en mode défensif alors que le débat continue" au sujet du pic dans le cycle de hausses de taux de la Réserve fédérale américaine, écrit Stephen Innes of SPI Asset Management dans une note.

Mardi à Wall Street, le titre Bank of America a progressé, porté par une hausse de son chiffre d'affaires mais celui de sa compatriote Goldman Sachs a été pénalisé par un ralentissement de ses activités de banque d'affaires.

Les investisseurs gardent un oeil sur les résultats de banques régionales américaines après la défaillance de trois d'entre elles, victimes collatérales de la remontée des taux d'intérêt et qui ont entraîné en mars des tensions du système bancaire désormais apaisées.

Ils tâchent en parallèle d'anticiper les prochaines décisions des grandes banques centrales dans leur lutte contre l'inflation et de jauger le risque de récession.

La hausse des prix, à laquelle s'attaquent les banques centrales depuis plus d'un an, reste une préoccupation dans l'alimentation et les services, même si l'inflation globale est en train de décélérer aux Etats-Unis et en zone euro.

Selon les experts, la Réserve fédérale américaine, qui a rehaussé son taux directeur de près de 5 points en un an, du jamais vu depuis le début des années 1980, devrait remonter ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion début mai, s'approchant du taux terminal de son cycle de durcissement monétaire.

"Avec une nouvelle hausse de taux de la Fed en mai déjà intégrée dans les cours et vu les surprises positives des récentes données américaines, les investisseurs débattent désormais des mérites d'une hausse en juin", observe Stephen Innes, analyste de SPI AM.

Les investisseurs auront plus d'informations sur l'état de l'économie américaine après le dernier rapport de la Fed - le Livre Beige -, qui sera publié dans la soirée et sur lequel le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) s'appuiera en vue de sa réunion des 2 et 3 mai.

L'économiste en chef de la Banque centrale européenne, Philip Lane, a plaidé pour sa part mardi soir à Bloomberg TV pour une nouvelle hausse des taux d'intérêt en mai sans en déterminer l'ampleur.

Les ventes en Europe font mousser Heineken

Le brasseur néerlandais Heineken a fait état mercredi d'un bénéfice net au premier trimestre en légère baisse (3%), à 403 millions d'euros, contre 417 millions d'euros l'année dernière, mais maintient ses objectifs et fait état de ventes "au-delà des attentes" en Europe. L'action montait de 2,80% à Amsterdam à 07H30 GMT.

ASML baisse malgré un bénéfice en hausse

Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a dégagé un bénéfice net de près de 2 milliards d'euros au premier trimestre malgré son rôle dans la guerre des puces entre les Etats-Unis et la Chine. Le groupe prévoit toujours une forte croissance pour l'ensemble de l'année. L'action perdait 2,57% à 573,30 euros vers 7H30 GMT.

Du côté des devises et du pétrole

L'euro s'échangeait pour 1,0962 dollar contre 1,0972 dollar mardi soir.

Le yen baissait de nouveau (-0,43%) par rapport au dollar, qui valait 134,56 yens vers 07H40 GMT.

Le marché du pétrole était dans le rouge: vers 06H45 GMT le baril de WTI américain perdait 0,47% à 80,48 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,44% à 84,40 dollars.