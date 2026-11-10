Un faux soumissionnaire pour Touchstone Exploration au Royaume-Uni écope d'une peine avec sursis

Un investisseur britannique qui a orchestré une fausse offre d'achat de 154 millions de livres sterling (207 millions de dollars) pour le producteur de pétrole et de gaz Touchstone Exploration TXP.TO , TXP.L a été condamné mardi par un tribunal londonien à deux ans de prison avec sursis.
Christopher Woolcott, 44 ans, a rencontré le directeur général de Touchstone dans un hôtel londonien sous un faux nom, s’est inventé différentes identités et a falsifié des documents de rachat à l’aide de ChatGPT dans l’espoir de faire grimper le cours de l’action de la société et d’empocher jusqu’à 70 000 livres sterling de bénéfices, a déclaré l’Autorité de conduite financière (FCA).
Cette condamnation intervient après que la FCA a averti que les petites sociétés cotées à Londres étaient la cible de fausses approches d’investisseurs en vue d’un rachat et d’autres manœuvres de manipulation, exhortant les dirigeants d’entreprise et les conseillers à faire preuve de diligence raisonnable.
La juge Usha Karu, de la Southwark Crown Court, a qualifié ce complot de délibéré, sophistiqué et planifié, condamnant M. Woolcott à 200 heures de travail d’intérêt général et au paiement de 4 627,73 livres sterling de frais de justice. Sa peine de deux ans d’emprisonnement est assortie d’un sursis de deux ans.
L’avocat de M. Woolcott n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
UNE ENQUÊTE RAPIDE
À l’issue d’une enquête de la FCA ayant duré un an et demi, M. Woolcott a plaidé coupable en septembre d’un chef d’accusation de fraude par fausse déclaration et de trois chefs d’accusation de falsification.
Touchstone, qui a été cotée sur le marché secondaire AIM de Londres en 2017 et qui ne fait pas l’objet d’une enquête, a refusé de commenter.
Dans son bulletin sur le marché primaire, mis à jour pour la dernière fois le 6 novembre, la FCA a exhorté les dirigeants des sociétés cotées et leurs conseillers à s’assurer qu’ils savaient qui étaient les investisseurs, à vérifier l’authenticité de toute offre d’investissement, à examiner les antécédents des investisseurs en matière d’opérations similaires — et à signaler tout soupçon à l’autorité de régulation.
“Quiconque serait tenté de manipuler nos marchés doit savoir que nous sommes pleinement déterminés à identifier, enquêter et prendre des mesures à l’encontre de ceux qui cherchent à enfreindre la loi”, a déclaré Therese Chambers, responsable de l’application de la réglementation et de la surveillance des marchés à la FCA.
(1 dollar = 0,7437 livres)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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