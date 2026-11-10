Un faux soumissionnaire pour Touchstone Exploration au Royaume-Uni écope d'une peine avec sursis

Un investisseur britannique qui a orchestré une fausse offre d'achat de 154 millions de livres sterling (207 millions de dollars) pour le producteur de pétrole et de gaz Touchstone Exploration TXP.TO , TXP.L a été condamné mardi par un tribunal londonien à deux ans de prison avec sursis.

Christopher Woolcott, 44 ans, a rencontré le directeur général de Touchstone dans un hôtel londonien sous un faux nom, s’est inventé différentes identités et a falsifié des documents de rachat à l’aide de ChatGPT dans l’espoir de faire grimper le cours de l’action de la société et d’empocher jusqu’à 70 000 livres sterling de bénéfices, a déclaré l’Autorité de conduite financière (FCA).

Cette condamnation intervient après que la FCA a averti que les petites sociétés cotées à Londres étaient la cible de fausses approches d’investisseurs en vue d’un rachat et d’autres manœuvres de manipulation, exhortant les dirigeants d’entreprise et les conseillers à faire preuve de diligence raisonnable.

La juge Usha Karu, de la Southwark Crown Court, a qualifié ce complot de délibéré, sophistiqué et planifié, condamnant M. Woolcott à 200 heures de travail d’intérêt général et au paiement de 4 627,73 livres sterling de frais de justice. Sa peine de deux ans d’emprisonnement est assortie d’un sursis de deux ans.

L’avocat de M. Woolcott n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

UNE ENQUÊTE RAPIDE

À l’issue d’une enquête de la FCA ayant duré un an et demi, M. Woolcott a plaidé coupable en septembre d’un chef d’accusation de fraude par fausse déclaration et de trois chefs d’accusation de falsification.

Touchstone, qui a été cotée sur le marché secondaire AIM de Londres en 2017 et qui ne fait pas l’objet d’une enquête, a refusé de commenter.

Dans son bulletin sur le marché primaire, mis à jour pour la dernière fois le 6 novembre, la FCA a exhorté les dirigeants des sociétés cotées et leurs conseillers à s’assurer qu’ils savaient qui étaient les investisseurs, à vérifier l’authenticité de toute offre d’investissement, à examiner les antécédents des investisseurs en matière d’opérations similaires — et à signaler tout soupçon à l’autorité de régulation.

“Quiconque serait tenté de manipuler nos marchés doit savoir que nous sommes pleinement déterminés à identifier, enquêter et prendre des mesures à l’encontre de ceux qui cherchent à enfreindre la loi”, a déclaré Therese Chambers, responsable de l’application de la réglementation et de la surveillance des marchés à la FCA.

(1 dollar = 0,7437 livres)