Elior Group a publié les résultats non audités de son exercice fiscal 2025-2026 (clos le 30 septembre 2026). Dans un contexte marqué par le démarrage décalé de certains contrats majeurs et par un différend tarifaire en Italie, le groupe de restauration collective et de multiservices parvient à préserver sa croissance organique et à maintenir un résultat net bénéficiaire, tout en proposant un dividende stable à 4 centimes d'euro par action.

Le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 6,134 milliards d'euros (contre 6,150 milliards d'euros un an plus tôt), soit un léger repli publié de 0,2% dû aux effets de change (-1,3%), mais une croissance organique de 0,9%.

L'Ebita ajusté consolidé est ressorti à 163 millions d'euros (contre 202 millions d'euros en 2024-2025), soit une marge de 2,7%. Hors élément exceptionnel lié à la comptabilisation d'une provision pour pertes à terminaison sur un contrat de restauration ferroviaire en Italie (qui prendra fin en avril 2027), la marge d'Ebita ajusté s'établit à 3,2%, conforme à l'objectif révisé du groupe. Alors que la marge de la Restauration Collective s'est élevée à 3% (3,8% hors Italie), celle des Multiservices a progressé de 80 points de base pour atteindre 3,1% (53 millions d'euros d'Ebita ajusté).

Après prise en compte de charges non courantes de 27 millions d'euros (incluant 19 millions d'euros de dépréciation des écarts d'acquisition en Italie) et d'une charge financière nette de 101 millions d'euros, le résultat net consolidé est ressorti positif à 4 millions d'euros (5 millions d'euros en part du groupe, contre 88 millions d'euros l'exercice précédent).

Grâce à la montée en puissance progressive des nouveaux contrats signés, dont un important marché pénitentiaire avec l'Etat de Pennsylvanie, et à la poursuite de ses investissements (attendus autour de 3% du chiffre d'affaires), Elior Group table pour l'exercice 2026-2027 sur une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5%, une marge d'Ebita ajusté hors élément exceptionnel d'environ 3,2%.