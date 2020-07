Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un ex-journaliste arrêté en Russie pour espionnage au profit de l'Otan Reuters • 07/07/2020 à 17:13









MOSCOU, 7 juillet (Reuters) - Les forces de sécurité russes ont interpellé mardi un ancien journaliste travaillant comme collaborateur à l'agence spatiale russe, qu'elles accusent d'avoir transmis des secrets militaires à un pays membre de l'Otan, non identifié. Ivan Safronov, qui a notamment travaillé pour le quotidien économique Kommersant, a été arrêté par des agents du FSB (Service fédéral de sécurité) devant son appartement de Moscou. L'ancien journaliste, qui couvrait les questions de défense pour deux journaux nationaux, a rejeté les accusations à son encontre pendant son interrogatoire, rapporte l'agence Tass. Ivan Safronov risque jusqu'à vingt ans de prison s'il est reconnu coupable. Son procès devrait se dérouler à huis clos. "Safronov, travaillant pour le compte des services de renseignement d'un des membres de l'Otan, a récolté et transmis à ses représentants des secrets d'Etat et des informations sur la coopération technico-militaire et sur la défense et la sécurité de la Fédération de Russie", a déclaré le FSB. Dans un éditorial, les journalistes de Kommersant ont jugé que les accusations portées à son encontre semblaient absurdes, Safronov étant selon eux un "bon patriote". L'avocat de l'ancien journaliste, Oleg Elisseïev, a dit ne pas avoir pu prendre contact avec son client. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dit ne pas croire que les charges visant Safronov soient liées à son travail de journaliste. L'agence spatiale russe a de son côté précisé que Safronov n'avait pas accès à des informations secrètes. L'an dernier, selon l'agence Tass, le parquet russe a songé à engager des poursuites contre Kommersant pour divulgation d'un secret d'Etat. Le portail d'informations russe The Bell a par la suite rapporté qu'un article auquel Safronov avait collaboré et qui évoquait la vente à l'Egypte de Soukhoï SU-35 russes avait disparu du site internet du quotidien. Washington avait menacé Le Caire de sanctions en cas de conclusion de cet accord. (Andrew Osborn, Alexander Marrow, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.