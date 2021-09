Un ETF immobilier chinois en hausse suite au paiement d’un coupon Evergrande

La hausse des actions a également été stimulée par l'injection de liquidités de la banque centrale chinoise.

La principale unité d’Evergrande, Hengda Real Estate Group, a réglé le paiement du coupon d’une obligation nationale mercredi. La nouvelle a provoqué la hausse du prix des actions d’Evergrande de 33,33 % sur les marchés OTC américains (EGRNY) et de 17,62 % lors de la séance d’aujourd’hui à Honk Kong (3333.HK). La hausse des actions a également été stimulée par l’injection de liquidités de la banque centrale chinoise dans le système bancaire, dans le but d’apaiser les craintes de contagion du géant immobilier criblé de dettes.

Le Global X MSCI China Real Estate ETF (CHIR), qui se négocie à la Bourse de New York, a gagné 4,77 % après la nouvelle. L’ETF cible les sociétés chinoises de grande et moyenne capitalisation impliquées dans l’un des plus grands secteurs contribuant au PIB de la Chine, l’immobilier. Bien qu’Evergrande ne représente que 0,69% du portefeuille total de CHIR, la santé de l’entreprise elle-même est vitale pour les perspectives des autres entreprises.

