Un ETF américain sur Internet enregistre les plus fortes sorties de capitaux parmi les ETF thématiques en 2021

First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN), bitcoin Tracker Euro ETC et Amplify Online Retail ETF(IBUY) ont enregistré les plus fortes…

First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN), Bitcoin Tracker Euro ETC et Amplify Online Retail ETF (IBUY) ont enregistré les plus fortes sorties nettes cette année parmi les ETF thématiques , abandonnant respectivement – 1,76 milliard, – 655 millions et – 587 millions de dollars de l’argent des investisseurs.

En tête de liste, le First Trust Down Jones Internet Index Fund est un fonds de plusieurs milliards de dollars qui suit le Dow Jones Internet Composite Index, un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée au flottant, conçu pour capturer les actions les plus importantes et les plus activement négociées des sociétés américaines du secteur de l’Internet. Depuis le début de l’année, FDN a gagné 7 %, mais a largement sous-performé le marché américain au sens large (S&P 500, +24 %). L’exode de FDN est déconcertant si l’on considère que son homologue chinois KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) a attiré le plus grand nombre d’entrées cette année parmi les ETF thématiques (7,8 milliards de dollars), malgré une baisse de performance de -48 % cette année.

Pour les investisseurs européens intéressés, FDN existe sous une forme européenne appelée First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF (aussi FDN). Il a un ratio de dépenses total de 0,55% et se négocie à la Bourse de Londres et sur Euronext Amsterdam.

