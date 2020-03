Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un enfant mort, 47 migrants secourus au large de Lesbos Reuters • 02/03/2020 à 10:48









ATHENES, 2 mars (Reuters) - Un enfant est mort et 47 personnes ont été secourues après le naufrage d'une embarcation de migrants au large de l'île de Lesbos, a annoncé lundi la garde-côtes grecque. Un millier de demandeurs d'asile en provenance de Turquie ont gagné les îles égéennes depuis dimanche matin, a déclaré la police. La Grèce a placé ses frontières en état de sécurité maximale dimanche face à l'arrivée de plusieurs milliers de personnes après la décision turque de ne plus bloquer le passage des migrants vers l'Europe. (Renee Maltezou, version française Jean-Stéphane Brosse)

