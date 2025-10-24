 Aller au contenu principal
Un échec cuisant ne suffit pas à faire perdre à Ford sa vitesse de croisière
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 10:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Ford Motor F.N a réduit ses prévisions de bénéfices jeudi, citant les retombées d'un incendie chez un fournisseur d'aluminium critique qui réduira la production de certains de ses véhicules les plus lucratifs jusqu'à la fin de l'année ** Les actions du constructeur automobile augmentent de 2,11 % à 12,6 $ avant le marché

LES FOURNITURES EN FEU, MAIS LES PROFITS NE FONDRONT PAS

** Daiwa Capital Markets ("neutre") déclare que la réduction de 0,75 milliard de dollars des prévisions de bénéfices de Ford est principalement due à la perte de production de 90 000 à 100 000 véhicules en raison du problème d'approvisionnement en aluminium, partiellement compensée par une réduction de 1 milliard de dollars des coûts des droits de douane provenant des crédits sur les véhicules assemblés aux États-Unis

** Piper Sandler ("neutre", PT: $11) dit que sans un récent incendie chez Novelis (le fournisseur d'aluminium de Ford), la société aurait augmenté ses prévisions; La société devrait fonctionner à un rythme plus rentable après que l'approvisionnement se soit normalisé l'année prochaine

** Jefferies ("hold", PT: $12) déclare que la performance globale de Ford se rapproche toujours de la limite supérieure de ce que la société prévoyait au début de 2025, avant les droits de douane

** Morningstar (juste valeur: 16 $) indique que les coûts automobiles de Ford (hors tarifs) ont baissé pendant cinq trimestres consécutifs, ce qu'ils considèrent comme un signe de progrès constants; l'équipe du directeur général Jim Farley rend Ford de plus en plus efficace

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/10/2025 à 10:36:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

