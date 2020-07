Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un drone israélien s'écrase au Liban, dit l'armée israélienne Reuters • 26/07/2020 à 19:36









(Actualisé avec média local) JERUSALEM, 26 juillet (Reuters) - Un drone israélien s'est écrasé au Liban lors d'une activité opérationnelle le long de la frontière, a déclaré une porte-parole de l'armée israélienne. "Il n'y a pas d'inquiétude que des informations aient été divulguées", a déclaré la porte-parole. Selon la presse israélienne, le drone se serait écrasé à la suite d'une panne technique. Les tensions sont montées d'un cran cette semaine le long de la frontière israélienne avec la Syrie et le Liban après qu'un combattant du Hezbollah a été tué après ce qui a semblé être frappe israélienne près de Damas. (Ari Rabinovitch, version française Matthieu Protard)

