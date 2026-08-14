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Un drone abattu dans l'espace aérien de la Lettonie, alerte dans le golfe de Finlande
information fournie par Reuters 14/08/2026 à 04:40
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Des avions de chasse participant à une mission de défense aérienne de l'Otan ont abattu dans la nuit de jeudi à vendredi un drone qui avait pénétré dans l'espace aérien de la Lettonie, membre de l'Alliance transatlantique, a déclaré l'armée lettone via le réseau social X.

Une alerte aérienne émise temporairement pour des régions du pays situées à proximité de la Russie a été levée.

Aucune précision n'a été fournie dans l'immédiat sur l'origine du drone.

Pour sa part, la Finlande a suspendu temporairement le trafic aérien et maritime dans l'est du golfe de Finlande, évoquant une mesure de précaution contre de possibles drones.

Il n'est pas rare pour les pays voisins de la Russie et de l'Ukraine d'émettre des alertes aériennes en raison des attaques effectuées par Moscou et Kyiv depuis le début de leur conflit.

Selon le gouverneur de la région russe de Leningrad, située à proximité de la Finlande et de l'Estonie, quinze drones ont été abattus dans la nuit de jeudi à vendredi par la Russie.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian)

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