Un dollar solide et de bons résultats à Wall Street ternissent l’éclat des ETF sur l’or et l’argent

SPDR Gold Shares ETF (GLD) et iShares Silver Trust ETF (SLV) ont chuté respectivement de -0,74% et -1,63% ce mardi, avec le recul de l’or et de l’argent face à la fermeté du dollar et au regain d’appétit pour le risque généralisé. Le prix de l’or a chuté de 1,5 %, mettant fin à une longue série de gains sur cinq séances, et l’argent a suivi avec un plongeon de 2,2 %.

Le prix de l’or a en effet progressé d’environ 2,5 % au cours des cinq dernières séances, soutenu par les inquiétudes concernant l’inflation et l’incertitude quant aux mesures que prendraient les banques centrales pour lutter contre la hausse des prix. Toutefois, les bons résultats des entreprises technologiques ont porté l’indice de référence S&P 500 à un niveau record au cours de la dernière séance, ce qui a fait perdre à l’or son statut de valeur refuge.

La hausse de l’indice du dollar, qui a progressé d’environ 0,15 % mardi, a également réduit l’attrait pour les métaux précieux. Cette semaine, l’accent sera mis sur les réunions des principales banques centrales, notamment celles de la Banque Centrale Européenne et de la Banque du Japon, prévues jeudi.

