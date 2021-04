Sur un mois, le dollar affiche un gain de plus de 8 % face à la livre.

(AOF) - Un dollar pourrait valoir 10 livres turques d'ici la fin de l'année, selon Commerzbank, alors qu'un dollar s'échange actuellement contre 8,14 livres turques. Une sombre perspective liée à la perte de crédibilité de la banque centrale turque (TCMB) dans sa capacité à mener une politique monétaire indépendante, et donc à relever ses taux directeurs afin de juguler une inflation à deux chiffres. Le mois dernier, la livre turque avait fortement reculé suite au limogeage de Mehtap Agbal, le gouverneur de la TCMB.

