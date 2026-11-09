«Un directeur général pas comme les autres» : pourquoi la course à l'IA ne peut se passer de Jensen Huang, de Nvidia

Jensen Huang. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

par Aditya Soni

Dans les rues de Taipei et de Séoul, les fans de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , l'assaillent pour obtenir des autographes sur des livres, des affiches et parfois même sur leur corps. En privé, même les milliardaires Larry Ellison et Elon Musk en sont un jour réduits à « quémander » ses puces d'IA tant convoitées.

Le charisme dont fait preuve Jensen Huang, 63 ans, en tant que gardien des puces de Nvidia, montre à quel point le secteur de l'IA dépend de lui pour les processeurs graphiques qui entraînent les modèles et font fonctionner des services tels que ChatGPT.

Mais il n'est pas seulement un fournisseur de puces; ces dernières années, Nvidia a en effet transformé sa trésorerie en pleine expansion en un véritable trésor de guerre pour financer des entreprises allant des fournisseurs de cloud computing spécialisés dans l'IA aux plus grands laboratoires.

Selon les analystes, cela fait de Huang un risque potentiel pour le secteur de l'IA, alors que Nvidia enquête pour déterminer s'il a été pris pour cible par des services de renseignement étrangers après qu'il eut confirmé sa liaison avec une femme d'affaires chinoise accusée d'avoir transmis des informations à Pékin.

« Il est difficile de ne pas percevoir les informations parues ce week-end comme négatives, dans la mesure où elles remettent en question la gestion de l'une des entreprises les plus importantes des États-Unis et celle de l'architecte de la trajectoire américaine en matière d'IA », a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein.

« Nvidia n'est pas une entreprise comme les autres et Jensen n'est pas un directeur général comme les autres; il incarne Nvidia, définit clairement la stratégie et l'orientation à long terme, et tire lui-même la plupart des ficelles de l'entreprise. »

ARDENT DÉFENSEUR DE L'IA

Le charisme de Huang est tel qu'une simple soirée de poulet frit et de bière à Séoul en compagnie des directeurs généraux de Samsung et de Hyundai l'année dernière a fait monter en flèche les actions de ces deux entreprises alimentaires sud-coréennes, tandis que son soutien à Marvell Technology, qu'il présente comme la prochaine « entreprise à un billion de dollars », a propulsé les actions du fabricant de puces sur mesure à des niveaux records.

En tant que contrepoids majeur aux sceptiques de l'IA, Huang a souvent balayé les craintes d'une bulle spéculative et contesté l'avertissement apocalyptique du directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, selon lequel cette technologie pourrait représenter une menace existentielle pour l'humanité.

Tout revers subi par Huang pourrait priver le secteur de l'IA de l'un de ses défenseurs les plus fervents, qui a souvent affirmé que cette technologie allait tout transformer, de l'informatique à l'industrie manufacturière en passant par la santé et la robotique.

LE GRAND DISTRIBUTEUR DE PUCES D'IA ET UN PATRON PUISSANT

L'influence de Huang va au-delà de la simple promotion de l'IA. Il exerce une emprise sur l'approvisionnement en puces, qui peut déterminer la vitesse à laquelle les entreprises d'IA, dépensant des dizaines de milliards de dollars, peuvent se développer.

Ce statut a été confirmé par Ellison, cofondateur d'Oracle, en septembre 2024, lorsqu'il a raconté un dîner au restaurant Nobu à Palo Alto.

« Je décrirais ce dîner comme une occasion où Elon et moi avons supplié Jensen de nous fournir des GPU », a déclaré Ellison aux analystes. « S'il vous plaît, prenez notre argent… Nous avons besoin que vous preniez davantage de notre argent. »

Huang exerce une emprise ferme sur Nvidia, qu'il dirige selon une structure hiérarchique exceptionnellement horizontale, avec des dizaines de cadres qui lui rendent directement compte.

Cependant, en tant que cinquième actionnaire de l'entreprise avec une participation d'environ 3,6 %, il ne dispose pas d'actions à droit de vote privilégié qui confèrent à des fondateurs tels que Mark Zuckerberg de Meta Platforms META.O et Elon Musk de SpaceX SPCX.O le contrôle majoritaire de leurs entreprises.

« Les organigrammes de nombreuses entreprises se ressemblent tous. Et cela n'a aucun sens à mes yeux. L'architecture de l'entreprise devrait refléter l'environnement dans lequel elle évolue », a déclaré Huang lors du podcast Lex Fridman en mars.

Il a précisé que plus de 60 cadres lui rendaient compte, presque tous occupant des postes d'ingénierie, notamment des experts en puces mémoire, en réseaux, en graphisme et en processeurs centraux.

La famille de Huang est également étroitement liée à Nvidia: son gendre, Nico Caprez, supervise les relations avec les néoclouds et les opérateurs de centres de données en tant que vice-président chargé de la croissance mondiale des infrastructures d'IA.

Sa fille Madison est directrice senior chargée du marketing des produits d'IA physiques de Nvidia et l'accompagne souvent lors de ses voyages d'affaires, tandis que son fils Spencer travaille au sein de la division robotique.

PAS DE SUCCESSEUR IMMÉDIAT

Selon les analystes, Jensen Huang, qui dirige Nvidia depuis qu'il a cofondé le concepteur de puces en 1993, n'a pas de successeur évident. L'entreprise, qui a déclaré ce week-end que Jensen Huang bénéficiait du soutien du conseil d'administration, n'a pas dévoilé de plan de succession.

« Jensen est irremplaçable… il n'y a personne d'autre au sein de l'équipe de direction qui puisse prendre la relève sans heurts au poste de directeur général », a déclaré Dan Ives, partenaire et directeur général senior chez Yorkville Ives & Co., un optimiste de longue date dans le secteur technologique.

Outre Huang, Nvidia cite quatre dirigeants sur sa page consacrée à l'équipe de direction. La plus connue est la directrice financière Colette Kress, qui représente souvent l'entreprise lors des conférences destinées aux investisseurs.

Les autres sont Nick Parker, vice-président exécutif des opérations mondiales sur le terrain, Debora Shoquist, vice-présidente exécutive des opérations, et Tim Teter, vice-président exécutif, directeur juridique et secrétaire général.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))