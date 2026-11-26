Un des dirigeants de l'AfD allemande critique les discussions prévues avec l'envoyé russe

Alice Weidel, co-présidente de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), a critiqué le projet d’un député de l’AfD de rencontrer un émissaire du Kremlin, portant ainsi un coup aux efforts de Moscou pour courtiser le parti d’extrême droite d’opposition, alors que la Russie tente de rallier des soutiens en vue de la reprise des livraisons de gaz vers l’Europe.

Markus Frohnmaier, député au Bundestag, se prépare à participer en février ou mars à des discussions à Abou Dhabi avec Kirill Dmitriev, le principal envoyé commercial du président Vladimir Poutine, afin d'évoquer les relations commerciales, notamment la reprise des livraisons de gaz vers l'Allemagne.

L’AfD s’est prononcée en faveur d’une reprise des livraisons de gaz russe par gazoduc vers l’Allemagne, qui ont en grande partie cessé depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou en 2022, bien que l’Union européenne s’oriente vers une interdiction totale des importations de gaz russe et que la plupart des responsables politiques européens aient évité tout dialogue avec la Russie.

Un porte-parole de Mme Weidel a déclaré que la co-présidente de l’AfD ne participerait pas aux discussions proposées à Abou Dhabi, douchant ainsi les espoirs des organisateurs, et a ajouté qu’il n’appartenait pas au parti de négocier les approvisionnements énergétiques russes vers l’Allemagne.

“L’AfD ne mène pas de diplomatie parallèle”, a déclaré le porte-parole à Reuters . “ Nous n’avons aucun mandat pour négocier quoi que ce soit.”

Ces commentaires adoptent un ton plus prudent, après qu’Alice Weidel eut déclaré à Reuters en juin qu’elle souhaitait rétablir les liens entre l’Allemagne et la Russie et qu’elle eut décrit l’énergie bon marché en provenance de Russie comme le secret du succès du “Made in Germany”.

En septembre, M. Dmitriev avait proposé “un forum d’affaires Russie-Allemagne-États-Unis avec l’AfD afin de relancer le dialogue commercial et de rétablir le bon sens”.

M. Frohnmaier a indiqué qu’il prévoyait toujours de rencontrer M. Dmitriev et de rendre compte des résultats de cette rencontre, réitérant son soutien à la relance des relations énergétiques avec la Russie.

“Nous sommes opposés à toutes les sanctions qui nuisent à l’économie allemande”, a-t-il déclaré. “Les livraisons de gaz russe peuvent s’inscrire dans un mix énergétique équilibré.”

Interrogé par Reuters, M. Dmitriev n’a pas commenté directement la proposition de pourparlers.

LA RUSSIE SOUHAITE RÉTABLIR SES LIVRAISONS D'ÉNERGIE

Avant le début de la guerre en Ukraine, l’Allemagne achetait plus de la moitié de son gaz à la Russie via les deux gazoducs Nord Stream qui traversent la mer Baltique pour rejoindre l’Allemagne.

Ces deux gazoducs ne sont plus en service et l’UE procède à une sortie progressive des énergies russes depuis 2022. Le bloc des 27 pays prévoit de mettre fin à toutes les importations de gaz naturel liquéfié d’ici fin 2026 et de mettre un terme à toutes les importations de gaz par gazoduc d’ici le 30 septembre 2027.

Mais alors que la guerre s’éternise, que les problèmes économiques s’aggravent en Europe et que les partis d’extrême droite gagnent du terrain dans certains pays, la Russie semble déterminée à exploiter ce qu’elle considère comme la difficulté de l’Europe à maintenir un front uni face aux sanctions qui ont décimé ses ventes d’énergie vers l’Europe.

Poutine a déclaré la semaine dernière que la décision de l’UE de couper l’approvisionnement en pétrole et en gaz russes avait entraîné une baisse “humiliante” du niveau de vie des Européens, un argument repris par l’AfD.

Moscou a également été encouragée par le président Donald Trump, qui a assoupli certaines sanctions américaines contre la Russie et intensifié la pression sur l’Ukraine pour qu’elle parvienne à un accord de paix ou un accord de paix.

Reuters a rapporté le mois dernier que des responsables russes et américains avaient discuté de l’entrée d’un investisseur américain dans les gazoducs Nord Stream, évoquant la possibilité que les États-Unis en prennent le contrôle et que les livraisons de gaz russe soient rétablies.

“Il serait dans l’intérêt de l’Allemagne de prendre part à une telle solution”, a déclaré M. Frohnmaier.

D’autres partis politiques ont exclu toute collaboration avec l’AfD. Mais celle-ci arrive en tête des sondages d’opinion et Roderich Kiesewetter, député du parti chrétien-démocrate au pouvoir en Allemagne, a également indiqué qu’il existait un certain soutien, parmi les responsables politiques des partis traditionnels, en faveur de la reprise des livraisons d’énergie russe.

“Certains responsables politiques d’autres partis se réjouissent secrètement que ces revendications parviennent à l’opinion publique sans qu’ils aient à afficher eux-mêmes leur position pro-russe”, a déclaré M. Kiesewetter.