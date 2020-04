Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un déconfinement nécessaire sous peine d'écroulement-Philippe Reuters • 28/04/2020 à 15:28









PARIS, 28 avril (Reuters) - Le Premier ministre, Edouard Philippe, a souligné mardi à l'Assemblée nationale la nécessité d'alléger les mesures de confinement imposé depuis le 17 mars en France, sous peine d'"écroulement" du pays. "Jamais dans l'histoire de notre pays, nous n'avons connu cette situation. Ni pendant les guerres, ni pendant l'occupation, ni pendant les précédentes épidémies", a-t-il déclaré devant 75 députés représentatifs des huit groupes politiques du Palais-Bourbon. "Si le confinement a constitué une étape nécessaire, il pourrait, s'il durait trop longtemps, entraîner des effets délétères", a fait remarquer le chef du gouvernement. "Nous savons, par l'intuition ou par l'expérience, qu'un confinement prolongé au-delà du strict nécessaire aurait, pour la Nation, des conséquences gravissimes." "Nous sentons que l'arrêt prolongé de la production de pans entiers de notre économie, que la perturbation durable de la scolarisation d'un grand nombre d'enfants et d'adolescents, que l'interruption des investissements publics ou privés, que la fermeture prolongée des frontières, que l'extrême limitation de la liberté d'aller et venir, de se réunir, de rendre visite à ses vieux parents ou à ses proches, présenteraient pour le pays, non pas seulement l'inconvénient pénible du confinement, mais en vérité celui, bien plus terrible, du risque de l'écroulement", a aussi déclaré Edouard Philippe. Le confinement a été selon un "instrument efficace" pour lutter contre le virus et contenir la progression de l'épidémie. Depuis le 14 avril, le nombre de cas de COVID-19 hospitalisés diminue : de plus de 32.000 patients hospitalisés, il est descendu à 28.000. Depuis le 8 avril, le nombre de cas de COVID-19 en réanimation diminue. Il dépassait 7100, il est désormais de 4.600, a-t-il détaillé. "La décrue est engagée", a-t-il souligné. (Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)

