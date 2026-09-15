Un début difficile

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(Ajoute un nouvel article de blog)

* Le STOXX 600 recule de 1%, son plus bas niveau depuis trois mois

* Les cours du pétrole progressent de 2%

* Le dollar et les rendements obligataires mondiaux en hausse

* Les banques sont en baisse

* Les contrats à terme de Wall Street reculent

15 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

DÉBUT FAIBLE

Les principaux indices boursiers européens sont en baisse ce mardi, les prix élevés de l’énergie et la hausse des rendements obligataires continuant de peser sur les marchés.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX recule de 1%, après une baisse de 0,5% lundi. Les principales places boursières de Francfort .GDAXI , Paris .FCHI et Londres .FTSE enregistrent des baisses comprises entre 0,9% et 1%.

D’une manière générale, l’attention se concentre sur les perturbations persistantes de l’approvisionnement énergétique au Moyen-Orient et sur l’impasse des négociations visant à rouvrir le détroit d’Ormuz au trafic maritime.

Cela a fait grimper les cours du pétrole et contribué à ce que les rendements obligataires mondiaux atteignent mardi de nouveaux sommets depuis plusieurs années, les marchés anticipant un nouveau resserrement monétaire de la part des banques centrales mondiales.

Les banques .SX7P ont tendance à bénéficier de rendements plus élevés, mais constituent en réalité le maillon faible en Europe, pénalisées par les déclarations du directeur général de Bank of America, Brian Moynihan, qui a indiqué que les revenus issus des ventes et des opérations de trading resteraient stables au troisième trimestre.

UBS UBSG.S , Barclays BARC.L et Deutsche Bank DBKGn.DE affichent des baisses comprises entre 2,3% et 5%.

Les valeurs de l’aérospatiale et de la défense .SXPARO constituent l’un des rares secteurs en hausse, soutenues par des informations selon lesquelles le Japon envisagerait d’augmenter ses dépenses de défense et le Pentagone chercherait à reconstituer ses stocks.

Voici un aperçu de l'ouverture:

(Samuel Indyk)

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