Un début de semaine très calme sur les marchés... Avant la tempête ?

A contrario, les valeurs technologiques, grandes gagnantes du Covid et jugées très correctement valorisées, ont souffert à l'instar de Dassault Systèmes (-1%) et STMicroelectronics (-1,4%).

Les marchés n'ont guère réagi aujourd'hui ce à la décision du G7 de mettre en place une taxation globale de 15% pour les multinationales. Cet accord historique doit permettre de réduire l'optimisation fiscale des entreprises et notamment les géants du numérique comme les GAFAM.

Surtout, ils seront très attentifs à l'indice des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis, publié jeudi. Cette donnée est très suivie par la Fed pour ajuster ou non sa politique monétaire. L'enjeu est d'importance alors que les dernières statistiques sur les prix témoignent d'une accélération persistante de l'inflation.

En l'absence d'indicateurs majeurs et de nouvelles en provenance des entreprises, les investisseurs sont restés en retrait.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert dans des volumes réduits. Le CAC 40 a gagné 0,51% à 6 549,14 points avec deux fois moins d'échanges que vendredi dernier. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,38% à 4 104,82 points. Wall Street est plus hésitant. Vers 17h30, le Dow Jones abandonne 0,2% tandis que le Nasdaq gagne 0,08%.

