Un début de semaine bien terne sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en baisse au terme d'une séance volatile. Le CAC 40 a cédé 0,23% à 6 347,77 points. L'EuroStoxx 50 a abandonné 0,67% à 3 678,74 points. A Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq perdent respectivement 0,26% et 1,13%.

Vendredi dernier, les investisseurs semblaient avoir repris un peu espoir grâce aux propos jugés rassurants de Jerome Powell sur le resserrement de la politique monétaire de Fed. Celui-ci a notamment écarté de nouveau le scénario d'une hausse de 75 points de base.

Mais ce matin, la Chine a brisé toute velléité de poursuite du rebond. En raison des restrictions sanitaires, les ventes au détail dans la deuxième économie du monde ont chuté de 11,1% en avril tandis que la production industrielle a reculé le mois dernier de 2,9%. Or, contrairement aux attentes des économistes, Pékin ne semble pas presser de mettre en œuvre des mesures de relance susceptibles de permettre d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'environ 5,5%.

Aux Etats-Unis également, les craintes sur la croissance ont été ravivées par le repli plus marqué que prévu de l'indice manufacturier (" Empire State ") de la Fed de New-York. Cet indicateur d'activité est est ressorti à -11,60 en mai 2022, contre 24,60 le mois précédent et un consensus Briefing.com de 15.

De plus, Goldman Sachs a abaissé ses prévisions de croissance américaine pour 2022 et 2023. La puissante banque d'affaires table désormais sur une hausse du PIB de la première économie du monde de 2,4% cette année, contre 2,6% jusque là. Pour 2023, la perspective est encore plus morose puisqu'elle escompte 1,6% contre 2,2% auparavant.

Sur le front géopolitique enfin, la tension est encore montée d'un cran avec le processus d'admission de la Finlande et la Suède à l'Otan, alors que la Russie avait à plusieurs reprises mis en garde sur cette adhésion.

Au chapitre des valeurs, les groupes considérés comme défensifs ont tiré leur épingle du jeu. Engie a gagné plus de 2%, Thalès, 1,8% et Bouygues, 1,57%. A l'opposé, Alstom a cédé 1,85% et L'Oréal, exposé à la Chine, a perdu 1,4%.