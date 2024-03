Un début de mal d'altitude pour le CAC 40 ?

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé après un début de séance en hausse. Ils saluent le maintien mercredi soir par la Fed de ses projections de trois baisses des taux cette année. L'indice des directeurs d'achat Composite de la zone euro a en outre réservé une bonne surprise en mars. A Paris, Worldline sera prochainement présidé par Wilfried Verstraete. Toujours pénalisé par le luxe, l'indice CAC 40 perd désormais 0,20% à 8145,07 points après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 8 229,25 points. L'EuroStoxx50 gagne 0,46% à 5023,17 points.

A l'occasion de sa journée investisseurs à Londres ce jeudi, Iberdrola (+0,68% à 11,17 euros à Madrid) a dévoilé son plan de croissance. Celui-ci "vise à accroître sa rentabilité, renforcer ses finances, augmenter ses dividendes, créer des emplois et stimuler sa croissance économique", selon les propos d'Ignacio Galan, son président exécutif. Afin d'accélérer l'électrification, la société espagnole spécialisée dans les énergies renouvelables prévoit d'investir 41 milliards d'euros, en plus d'embaucher 10 000 personnes d'ici 2026.

Le nom du futur président de Worldline est désormais connu : Wilfried Verstraete. La prochaine arrivée de l'ancien patron d'Euler Hermes est saluée par une progression de 2,39% à 10,29 euros de l'action du spécialiste du paiement. Il remplace Bernard Bourigeaud décédé en décembre dernier. Worldline a connu année 2023 noire, marquée par une chute de l'action à la suite d'un important profit warning, par des pannes et par sa sortie du CAC 40. Le spécialiste des paiements ainsi enregistré une perte nette de 817 millions d’euros de 2023.

A Paris, deux valeurs du secteur des vins et spiritueux se distinguent. Pernod Ricard (+1,06% à 147,70 euros) et Rémy Cointreau (+2,33% à 92,18 euros) progressent après que Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur ces deux titres. Depuis le début de l'année, l'action Pernod Ricard perd plus de 7% et celle de son concurrent plus de 19%. Dans sa note publiée ce jeudi, la banque allemande est passée de Vendre à Conserver sur Pernod Ricard en relevant son objectif de cours de 135 à 140 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La contraction du secteur privé s'est avérée plus importante que prévu en France en mars, a indiqué S&P Global selon une première estimation. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,7 en mars contre 48,1 en février et un consensus de 48,6. Le PMI dans les services est passé de 48,4 à 47,8 entre février et mars alors qu'il était attendu à 48,8. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 47,1 à 45,8 entre février et mars alors qu'il était attendu à 47,5.

Selon les chefs d’entreprise interrogés en mars 2024, le climat des affaires dans l’industrie s’améliore de nouveau, a indiqué l'Insee. À 102, l’indicateur synthétique s’établit au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Tous les soldes contributeurs au climat s’améliorent ou sont stables. "En particulier, le solde d’opinion sur les perspectives personnelles de production au cours des trois prochains mois rebondit et celui sur le niveau des carnets de commandes globaux s’améliore", précise l'Insee.

Le secteur privé était quasiment stable en mars en zone euro, a indiqué S&P Global selon une première estimation. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,9 en mars contre 49,2 en février et un consensus de 49,7. Un PMI inférieur à 50 signale une contraction du secteur et un PMI supérieur à 50, une expansion. Le PMI dans les services est passé de 50,2 à 51,1 entre février et mars alors qu'il était attendu à 50,5.

La contraction du secteur privé s'est avérée moins importante que prévu en mars en Allemagne, a indiqué S&P Global selon une première estimation. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,4 en mars contre 46,3 en février et un consensus de 47. Le PMI dans les services est passé de 48,3 à 49,8 entre février et mars alors qu'il était attendu à 48,8. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 42,5 à 41,6 entre février et mars alors qu'il était attendu à 43,1.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mars seront publiés à 13h30. Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mars sont attendus à 14h45 et les ventes de logements anciens en février à 15 heures.

Vers 12h00, l'euro perd 0,12% à 1,0919 dollar.